Планы Путина в Беларуси: три основных варианта развития событий на северном фронте

По крайней мере, так считает американский Институт изучения войны (ISW), несмотря на недавнее заявление ГУР Минобороны Украины о возможных провокациях России на белорусских объектах критической инфраструктуры под чужим флагом, что должно ускорить втягивание белорусской армии в войну и создать необходимое для Кремля общественное мнение среди белорусов, настроив их против Украины.

Риск повторного наступления российских войск с территории Беларуси с втягиванием в войну белорусских ВС сохраняется еще с тех пор, как Силы обороны Украины выбили врага из-под Киева. Цель ясна – открыть второй фронт, чтобы оттянуть украинские войска с юга и востока, и перерезать логистические маршруты западной военной помощи.

Тем более, что кремлевские руководители, как-то бывший президент РФ Дмитрий Медведев, снова заявляют, что Киев – это якобы "российский город", угрожая его захватить. Канцлер Германии Олаф Шольц призывает готовиться к возможной эскалации войны.

ТСН.ua собрал все, что нужно знать о планах Путина по Беларуси, количеству собранных там российских войск и техники, и риску открытия второго фронта с севера.

Путин готовит теракты

Уже несколько месяцев подряд самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что НАТО и Украина планируют напасть на Беларусь и, конечно же, на Россию. Украинские Силы обороны продолжают тренировку на границе и укрепление северных рубежей, возводя там несколькоуровневую линию обороны.

В настоящее время подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск приведены в состояние повышенной боевой готовности. По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, после отступления с правобережной Херсонщины, враг восстанавливает и опрокидывает боеспособные подразделения в частности на донецкое направление. Политическая цель Путина – это установить контроль над всей Донецкой областью.

"Если брать дальше амбициозные планы противника, он может также попытаться проведение наступательных действий из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей. Но это все у них в планах, и это все уже было в нашей истории, и мы достойно давали отпор. В настоящее время противник действительно опрокидывает свои войска на некоторые направления, но мы тоже принимаем меры", — отметил Громов.

По информации Госпогранслужбы, Беларусь использует мощные радиолокационные средства борьбы, чтобы усложнить наше наблюдение за рубежом. В частности, они пытаются помешать работе украинских беспилотников и даже перехватить управление ими.

Вдобавок, ГУР Минобороны сделало шокирующее заявление: Россия может готовить теракты на белорусских объектах критической инфраструктуры. В частности, украинская разведка указывала на АЭС "Островец".

"Разработкой и реализацией "проекта" (по терактам на белорусских объектах критической инфраструктуры – ред.) занимаются российские спецслужбы. В то же время белорусский КГБ просто поставлен в известность. Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеты в белорусскую военную форму", – отмечает ГУР.

В статье о ядерном терроризме Путина ТСН.ua уже писал об этой станции. Ее строил "Росатом" на свои кредитные $10 млрд. Как, например, сейчас строит АЭС "Аккую" в Турции. Станция находится всего в 53 км от Вильнюса. Литва, которая является членом НАТО, неоднократно тревожила, ведь понятно, что в случае утечки радиации – это прямая угроза не только нацбезопасности Литвы, но и целого Альянса.

Однако аналитики ISW сомневаются, что даже потенциальные атаки под чужим флагом изменят внутренние факторы в Беларуси, сдерживающие готовность режима Лукашенко вступить в войну против Украины на стороне России.

"Вступление Беларуси в войну остается крайне маловероятным из-за значительного внутреннего риска выживания режима Лукашенко. Россия и Беларусь подчеркивают свое двустороннее оборонное сотрудничество с целью поддержки информационной операции", — говорится в отчете ISW.

Переброска войск и техники

В понедельник, 21 ноября, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия разместила в Беларуси ракетные комплексы "Искандер" и С-400, а С-300 опрокидывает в Донецкую область, чтобы наносить удары не только по инфраструктуре прифронтовых городов, а и по украинским войскам.

Также еще в начале ноября британская разведка сообщала, что Россия перебросила в Беларусь истребители-перехватчики МиГ-31К, способные нести ракеты "Кинжал", вероятно для того, чтобы послать сигнал Западу и представить Беларусь, как все более вовлеченную в войну.

Кроме того, по информации белорусских СМИ, предположительно на донецкое и луганское направление пошли белорусские танки и "Уралы", снятые с хранения. В октябре Беларусь передала России 211 единиц военной техники: танки, БМП и грузовики.

То есть, с одной стороны, мы видим, что Путин забирает из Беларуси ее военную технику, а с другой – накапливает свои войска. По разным оценкам в Беларуси уже сосредоточено 10-15 тыс. российских военных. Эксперты объясняют, что еще с советских времен в Беларуси сохранилась хорошая инфраструктура для военных учений. Поэтому Беларусь для подавляющего большинства мобилизованных россиян – это тренинговый полигон, где они готовятся к отправке на Донбасс, а не для нападения с территории Беларуси.

Второй фронт

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, Россия не накопила в Беларуси достаточное количество войск для повторного вторжения с севера.

"Есть ли угроза? Это война, и так же, как мы предполагаем все возможные сценарии, и они для себя разрабатывают все возможные сценарии. То, что это может быть запасным вариантом, планом Б или В – это может быть. Но учитывая. на то, что сообщают военные, говорить прямо сегодня нельзя, что там накоплено достаточно сил, чтобы прямо сейчас произошло вторжение. В то же время нельзя и полностью отрицать эту вероятность", — заявила Анна Маляр.

Да, все может измениться, и исключать этого нельзя. Особенно учитывая, что уже не первую неделю в российских Telegram-каналах ходят слухи о второй волне мобилизации в России сразу после Нового года. Собрать планируют 500-700 тыс. Однако, честно говоря, мобилизация в России и не останавливалась. Просто российские военкоматы не способны "переварить" такое количество людей, учитывая еще и начавшийся 1 ноября осенний призыв.

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С 24 февраля Беларусь принимает непосредственное участие в войне против Украины, предоставляя свою территорию, инфраструктуру, полигоны, технику, ремонтирует российскую военную технику и даже шьет бронежилеты для россиян. Но возникает вопрос: дожмет ли Путин Лукашенко, чтобы тот бросил ВС Беларуси на войну против Украины? Ведь время от времени СМИ пишут о раздаче повесток в Беларуси, об учениях, которые там проходят, в том числе и общие с россиянами.

Относительно численности боеспособной белорусской армии звучат разные оценки – от 11 до 17 тыс. военнослужащих сухопутных войск. Defense Express приводит две оценки возможного участия Беларуси в войне против Украины, циркулирующих в украинском информпространстве:

РФ использует территорию Беларуси для прохода своих войск и атаки в направлении Киева, а белорусские вооруженные силы будут при этом выполнять роль вспомогательных;

РФ может спровоцировать прямое вооруженное столкновение между армиями Беларуси и Украины, манипулируя Лукашенко.

Однако журнал отмечает, что во-первых, чтобы самостоятельно перейти в наступление против Украины, у Лукашенко нет соответствующей инфраструктуры; а, во-вторых, из-за тех же инфраструктурных ограничений Россия не сможет быстро перебросить свои войска в Беларусь и пойти на Киев.

Однако анализировать диктаторов типа Путина или Лукашенко — дело неблагодарное. В интервью ТСН.ua украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный сказал, что Украине нужно быть готовой к любому развитию событий, ведь Путину и Лукашенко безразлично, сколько они положат своих людей.

Советник ОПУ Алексей Арестович подтвердил, что в планах российского командования сохраняется возможное наступление из Беларуси: один вариант – на Киев, а другой – где-то на Волынь. Однако остается открытым вопрос, когда это может произойти и с какого именно направления?

Во-первых, украинский Генштаб и разведка говорят, что Путин еще не собрал в Беларуси достаточной по численности группировки. К тому же Кремлю выгодно держать в напряжении наши Силы обороны, пугая возможностью наступления с севера, чтобы Украина не опрокинула свои войска на южное и восточное направления.

Во-вторых, украинские эксперты уже отмечали, что Россия может пойти в наступление из Беларуси, чтобы попытаться взять под огневой контроль Ровенскую АЭС и перерезать цепи поставок нам западного оружия.

В-третьих, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у России еще есть ресурс на три-четыре массированных ракетных удара, вроде произошедшего 15 ноября, когда Россия выпустила по Украине около 100 ракет.

Путин будет делать все, чтобы обесточить Украину. Дальнейшее уничтожение энергетической инфраструктуры будет означать еще более продолжительные отключения света и отсутствие Интернета. В Кремле считают, что украинцы начнут паниковать, потому что без доступа к информации. Поэтому в это же время Путин может решить попытаться открыть второй фронт со стороны Белоруссии. Однако украинский Генштаб уже предупредил: если это произойдет, врага ждет массированное огневое поражение.