"Планы россиян срываются": военный эксперт предсказывает в России открытый бунт против войны

В России начинается скрытый бунт против войны в Украине. Мужчины отказываются подписывать контракты на военную службу, даже несмотря на мощную агитацию.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что россияне даже в "тех депрессивных районах" начинают понимать, что российская армия несет слишком большие потери.

Об этом Жданов рассказал в интервью ТСН.

По словам военного эксперта, до россиян наконец "дошло", что их армия несет большие потери. Поэтому мужчины отказываются идти воевать за своего "фюрера".

"Планы срываются. И мы видим это по тому, что они рассылали повестки. Это не привело к результату. Они вызвали в военкоматы и агитировали – тоже результата не было", – говорит Жданов.

Эксперт говорит, что сегодня у РФ даже существует план для военных округов, согласно которому каждый военный округ должен выдавать по 200 контрактников в неделю. В общей сложности это 1400 военных в неделю и около 6500 – в месяц.

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"Но этого мало даже для того, чтобы восполнять потери. Они не могут официально объявить открытую мобилизацию. Они это проводят только такими скрытыми агитационными мерами. Российское общество сегодня не воспримет новость, что вооруженные силы России не справились со "специальной военной операцией", – объясняет Жданов.

По его словам, "даже в тех депрессивных районах", где удается набрать добровольцев, российское общество начинает понимать, что "как-то слишком много потерь и похорон".

Кроме того, уже начали приезжать военнослужащие, которые получили ранения на войне. Они рассказывают о реальном положении дел на фронте. Есть также проблема с выплатами за погибших и раненых.

"Поэтому в РФ набирает обороты антивоенная кампания. То есть сейчас наступает такой период скрытого саботажа общества относительно "специальной военной операции", которую провозгласила Российская Федерация. Следующим шагом будет отрытое противостояние. Когда он наступит - очень трудно спрогнозировать, потому что их общество в большинстве все же настроено на войну", — говорит Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина сегодня наносит оккупантам огромные потери, что впоследствии поможет ВСУ перейти в контрнаступление.

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