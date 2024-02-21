Планы врага, пауза ракетных атак РФ и предстоящее контрнаступление ВСУ: главное из нового интервью Буданова

Буданов заметил, что для захвата Авдеевке россиянам понадобилось почти два года тяжелых боев.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов дал новое интервью для западных СМИ, в котором рассказал об актуальной ситуации на фронте, объяснил паузу ракетных атак РФ по Украине и поделился планами Украины на предстоящие военные годы.

ТСН.ua собрал главные тезисы, озвученные в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

Захватит ли Россия после Авдеевки весь Донбасс

Руководитель ГУР считает, что, несмотря на взятие РФ Авдеевки, у российских войск "нет сил", чтобы достичь цели по захвату Донецкой и Луганской областей в этом году.

Он отметил, что для захвата Авдеевцы россиянам понадобилось почти два года упорных боев, а в глобальном смысле Кремль пытался взять город с 2014 года.

"Это успех великой, могущественной русской армии?" – риторически спросил разведчик.

Украинская армия находится в тяжелой ситуации

В свою очередь, Буданов признал, что украинская армия находится в тяжелом положении, в то же время отметил, что "у России тоже есть проблемы".

Также главный разведчик добавил, что профессиональная российская армия была в значительной степени уничтожена в первый год полномасштабного вторжения, поэтому сейчас РФ бросает на штурмы необученных мобилизованных.

В результате, по оценкам начальника ГУР, оккупантам будет трудно достичь своей главной стратегической цели – это захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

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Почему Россия поставила ракетные обстрелы "на паузу"

Последние недели страна-агрессорка поставила "на паузу" массированные ракетные атаки по украинским городам. Как пояснил Буданов, причина этого в том, что российские поставки истощились.

Он добавил, что Россия сейчас использует больше артиллерийских снарядов, чем способна изготовить. И хотя в прошлом году на вооружение врага поступили сотни танков, большинство из них были старыми моделями, снятыми с хранения и отремонтированными. Новых танков было всего 178 человек.

Сколько окупантов сейчас в Украине

По оценкам ГУР, на февраль 2024 года на территории Украины воюют 510 тысяч российских оккупантов. Кроме этого количества, армия РФ может ежемесячно набрать около 30 тысяч человек.

Когда Украина сможет пойти в новое контрнаступление

Буданов признал, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года не было столь успешным, как ожидалось. Однако Украина планирует новое контрнаступление, которое сможет устроить уже в 2025 году.

"Если Украина сможет вести грамотную оборону, ослабляя российские силы и одновременно восстанавливая свои собственные, то в 2025 году она сможет начать новое контрнаступление против ослабленного противника ", – говорится в статье.

Напомним, по данным британской разведки, россияне хотят отразить утраченные позиции на юге.

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