"Пластиковый век": химик рассказал о вреде полиэтилена и продемонстрировал интересный эксперимент

Глеб Репич, кандидат химических наук, преподаватель в дистанционной школе, посетил ТСН.

Человечество прошло определенные этапы: каменный век, железный век, сейчас очевидно — пластиковый. Тупик ли это и сколько вреда наделал пластиковый возраст, о этом 2 июня в сюжете ТСН.19:30 рассказал Глеб Репич, кандидат химических наук, преподаватель в дистанционной школе.

По его словам, самый популярный пластик — полиэтилен, не разлагается вообще.

"Но ученые разработали биоразлагаемые пластики, которые способны разлагаться", — рассказал химик.

Во время эксперимента Репич сравнил биоразлагаемый с обычным полиэтиленом. Он оторвал по кусочку каждого, забросил в пробирки и долив раствор щелочи, а затем нагрев на спиртовке. Биоразлагаемый сразу же разложился, тогда как обычный остался крепким, как и раньше.

"Молекулы полиэтилена очень похожи на гипертрофированные молекулы парафина. И поэтому он не разлагается. Полиэтилен постоянно попадает на наши свалки и загрязняет природу", — отмечает ученый.

Глеб продемонстрировал пакет из полиэтилена, который разлагается. По словам химика, такие сумки можно свободно купить во многих отечественных магазинах.

Он убежден, что украинцы без проблем могут отказаться от вредного пластика в пользу биоразлагаемых.

Новости Украины: кандидат химических наук рассказал, сколько вреда наделал "пластиковый век"

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о запрете распространения пластиковых кульков. В силу он вступит уже за пол года. А штрафовать магазины за использование полиэтилена начнут за девять месяцев.

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