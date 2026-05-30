Истории, которые по-настоящему вдохновляют и доказывают: в самые тяжелые времена украинцы всегда мгновенно объединяются, чтобы подставить плечо тем, кто в этом нуждается больше всего. Так произошло и после очередного массированного российского обстрела в ночь на 24 мая. Социальные сети в один момент облетели щемящие рассказы о людях, чье любимое дело чуть не уничтожили вражеские ракеты, и о невесте, которая едва не отказалась от свадьбы, потому что в пожаре полностью сгорел ее праздничный наряд.

В чем кроется секрет особого характера наших людей и как взаимопомощь побеждает разрушения — в материале корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Подол: бесплатная выпечка на руинах памятника архитектуры

Яркими красками девушка по имени Полина сосредоточенно разрисовывает большие листы фанеры: «Я расписываю наши временные окна». В этой уютной кофейне на столичном Подоле, где она работает пекарем, все окна и витрины полностью вынесло мощной ударной волной в ночь на 24 мая.

Удар сильно повредил фасад исторического здания и дорогостоящее профессиональное оборудование внутри. Кусок одной из внешних стен пока держится буквально на «добром слове».

Владелица заведения Людмила Якубенко признается: то, что старинное здание вообще выстояло — настоящее чудо, ведь эпицентр ракетного прилета зафиксировали всего в нескольких десятках шагов от них. Это кафе семья открыла только в прошлом году. Когда муж Людмилы пошел служить в ряды ВСУ, на семейном совете решили, что необходимо найти надежный источник дохода для семьи. Сюда вложили практически все собственные сбережения и взяли льготный государственный заем.

Среди острых осколков разбитого стекла Людмилу случайно сфотографировал знакомый. Женщина отправила эмоциональную фотографию любимому на фронт, а он опубликовал историю их семейной пекарни в соцсетях.

Место удара / © ТСН

Пока истерзанную кофейню вместе разгребали от строительного мусора, Людмила не опустила рук и искренне угощала прохожих и спасателей ГСЧС, которые работали на завалах неподалеку, бесплатной свежей выпечкой и горячими напитками.

«Это наш менталитет. Когда беда, мы все вместе — делаемся муравейниками и все друг другу помогаем и решаем проблемы», — говорит Людмила Якубенко.

На помощь Людмиле массово приходили и знакомые, и совсем чужие люди. О повреждении кафе узнал даже ее бывший пекарь Александр, который сейчас воюет на передовой. Чтобы поддержать экс-коллегу, мужчина прислал ей видеозапись непосредственно с боевого дрона, показав, как его экипаж метко уничтожает оккупантов в блиндажах, мстя за обстрел любимого Киева.

«Горы стекла» как новые исторические артефакты

В том, что украинцев не сломать даже самыми мощными ракетами, абсолютно уверены и в междисциплинарном культурном художественном центре, который расположен за углом от пострадавшей пекарни. Здесь строители уже оперативно смонтировали новые перестенки, выставили профили под гипсокартон и начали заново прокладывать инженерные системы.

Официальное открытие этого масштабного арт-пространства для выставок, благотворительных аукционов и крупных ивентов планировали на август. Однако насыщенная творческая жизнь здесь уже кипела на полную: как раз накануне российской атаки художники представили уникальную мозаику, вдохновленную философией Григория Сковороды.

Сейчас в поврежденном здании нет ни одного уцелевшего окна и дверей, сильно изуродованы внутренние стены и межэтажные перекрытия. На помощь художникам сразу же примчались неравнодушные киевляне и коллеги по цеху. Среди больших куч строительного мусора они тщательно искали выжившие элементы.

Эти обломки неожиданно становятся новыми художественными артефактами. Например, большие настенные часы, которые символически остановились ровно в 3:40 — именно в тот момент, когда в район прилетела вражеская ракета. Или покрученная взрывом железная арматура и посеченные куски витражей. Сотрудники центра уже создали из них первую экспозицию: «Композиция называется „Горы стекла“, и для нас это уже исторический артефакт».

Свадьба под угрозой и онкология любимого кота

В удивительной силе нашего единения на собственном опыте убедилась и киевлянка Дарья Слесаренко. Прямо сейчас девушка находится в Черновцах, куда специально отправилась из столицы на большую примерку свадебных платьев. Пышные, элегантные, блестящие — выбрать одно платье среди сотен вариантов невероятно сложно, но Даша счастлива, ведь еще неделю назад она была в полном отчаянии.

Девушка написала эмоциональный пост в соцсетях о том, что ее праздничный наряд полностью сгорел во время пожара, который вспыхнул в ТРЦ «Квадрат» на Лукьяновке в результате ракетного удара. Их свадьба, назначенная на июнь, должна была быть очень камерной, только для двоих, и максимально бюджетной. Дело в том, что почти все общие семейные сбережения пара потратила на спасение и сложное лечение любимого кота Теодора, у которого ветеринары диагностировали онкологию.

«Там лучевая терапия стоила 160 тысяч гривен, ну и плюс там уже МРТ, лекарства, капельницы, седация, наркоз для него — это уже не считаем, потому что мы взяли кредитные средства в Монобанке для того, чтобы потратить их на любимца», — говорит Дарья Слесаренко, невеста.

Едва ли не единственной праздничной одеждой, которую пара успела приобрести до трагедии, была красивая блузка и пышная юбка для Даши. Поскольку вещи необходимо было немного подшить по фигуре, Дарья отдала их в ателье, расположенное в ТРЦ рядом с домом. Там вещи и сгорели.

После того, как девушка открыто поделилась своей бедой в Интернете, ее телефон взорвался от сообщений. Свои собственные свадебные платья совершенно бесплатно Даше предложили сотни неравнодушных украинок.

«Мне предлагали из Польши, Канады, Великобритании, Болгарии… Я думаю, что более 200 платьев мне до сих пор пишут и предлагают. Возможно, все же посмотреть на мое, у меня там такой бренд, а у меня там шили лично под меня… Даже был мужчина, который написал: „Заберите платье моей жены“, — говорит Дарья Слесаренко, невеста.

На большую бесплатную примерку Дашу официально пригласил и известный свадебный бренд из Черновцов. В каком именно образе невеста в конце концов пойдет замуж в июне — она пока держит в строгом секрете, но уже активно думает, как отблагодарить всех тех людей, кто откликнулся на ее пост. «Счастье, оно есть, люди помогают. Надо только сказать, если у тебя какая-то беда, и к тебе придет помощь и счастье»,- заключает Дарья.

