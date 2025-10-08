"Плати или пришлем видео пыток": как шантажируют родственников пропавших воинов и предлагают "вывоз из плена" за $8000

В Украине мошенники наживаются на родственниках пропавших без вести

На Майдане Независимости в Киеве есть народный мемориал: сотни флажков с именами погибших. Но есть семьи, которые не могут даже написать имя, их близкие считаются пропавшими без вести.

И именно в этот самый болезненный момент появляются мошенники. Они продают надежду: поиск — от 500 долларов, «освобождение» из плена — тысячи. Сегодня мы покажем их схемы — от фейковых страниц до дипфейков и даже псевдоволонтеров.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «ВОЗВРАТИМ С ПОЛОНА, НО…»: как мошенники обманывают СЕМЬИ ВОЕННЫХ и выманивают ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ

Как наживаются на пропавших без вести военных

После исчезновения близкого человека время будто останавливается. Семьи ищут хотя бы намек на правду. И именно в этот момент появляются «спасатели», которые готовы выполнить любую прихоть за соответствующую цену. На их страницах нет никакой личной информации, имен или настоящих фотографий, только картинки, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Посты подкрепляют эмоциональными призывами: «поможем вернуть домой», «обращайтесь к нам — мы лучшие в помощи военным» и так привлекают людей, которые в поисках.

Цена зависит от «услуги». Часто это минимальные суммы для первого контакта и большие — для «вывоза бойца» или «полного видео». Типичные тарифы, которые мы видели в открытом доступе в таких объявлениях: поиск — от 500 USD; вывоз тела — от 1500 USD; вывоз за границу — от 6000 USD; вывоз бойца с фронта — от 8000 USD.

Почему это работает? Потому что люди, которые ждут годами ответа, живут в бесконечной неизвестности. Они просыпаются каждую ночь и думают, жив ли их близкий. И когда им кто-то предлагает «быстрое решение», даже подозрительное — они рискуют.

Никаких гарантий. Только карта для перевода, они не торгуют услугами. Они торгуют надеждой.

Тех, кто обещает родственникам без вести пропавших военных найти о них информацию — множество.

И это лишь несколько примеров из сводок правоохранителей и СМИ. Мошеннические схемы с вымогательством денег с родственников пропавших без вести военных фиксируют по всей Украине. Кто-то требует деньги за «поиск», другие прикрываются статусом волонтера или даже представляются правоохранителями. Все эти случаи разные, но объединяет их одно — это преступление.

«Как закон квалифицирует вообще такие преступления? На самом деле, очень просто. Статья 190 Уголовного кодекса Украины — это мошенничество. Далее уже насколько происходило. Если используются поддельные документы, то это статья 358, использование поддельных документов. Если лицо представляется правоохранителем, то это присвоение властных полномочий. Если предлагает передать кому-то неправомерную выгоду, то это подстрекательство добавления неправомерной выгоды», — говорит Сергей Войченко, адвокат.

Аферисты генерируют изображения и угрожают родственникам военных

Поэтому юридически все понятно. Но мошенники всегда на шаг впереди — существует еще более подлая технология, которая делает надежду буквально реалистичной и в руках мошенников становится опасным инструментом давления на уязвимых родственников без вести пропавших воинов. Сегодня аферисты не только пишут сообщения. Они генерируют изображения с теми бойцами, которые давно не на связи. Мы покажем, как работает эта схема.

«Потеряла связь со своим мужем 19 ноября он официально пропал без вести на том месяц на тех момент я была на 9-м месяце беременности», — говорит Елена Пятина, жена без вести пропавшего военнослужащего.

С тех пор поиск продолжался везде: в соцсетях, телеграмм-каналах, на сайтах.

«После выкладывания в Фейсбук мне начали писать ну не очень добрые люди», — говорит женщина.

И именно тогда появились те, кто решил воспользоваться отчаянием женщины. Мошенники создавали поддельные фото — якобы с ее мужем, на самом же деле — дипфейк, созданный с помощью искусственного интеллекта.

«Просто они нашли какого-то парня, солдата, и фотошопом накладывают фото близких, родных и отправляют», — говорит Елена Пятина

Елене даже предлагали «видео-разговор» с мужем. Конечно же, за деньги, которые она должна была бы перечислить заранее.

Но настоящий шантаж начался, когда женщине написали: если до вечера она не заплатит — ей пришлют видео пыток мужа.

«Они предлагали мне сбросить им 20 тысяч рублей. Если я им не сброшу, они отправят мне фото или видео, где моему мужу мы отрезают уши. Отрезают голову, уши, как его расчленяют», — говорит женщина.

Елена не поддалась. Она сохранила переписку и передала ее в СБУ. Номер оказался зарегистрированным в оккупированном Херсоне.

Но женщина признается: другие могли бы заплатить. Особенно те, кто годами ждет хоть какого-то известия о родных. И именно на этом беззащитном состоянии играют мошенники. Их цель всегда одна — выманить деньги.

Елена советует тем, кто оказывается в подобной ситуации, одно: не паниковать и не вести переписку дальше.

Что говорят юристы

Прежде всего адвокаты отмечают: у семей пропавших без вести есть официальные институты, которые должны заниматься поиском и предоставлением информации.

«Вот у нас есть командование воинской части. Второе — это Министерство обороны Украины. Третье — это объединенный центр поиска и освобождения пленных. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который при СБУ. Международный комитет Красного Христа — это основной международный канал. Уполномоченный Верховной Рады по делам человека и региональный ТЦК», — говорит адвокат Сергей Войченко.

И именно эти структуры единственные могут дать подтвержденную информацию. Все остальное — это поле для мошенников. Но несмотря на наличие официальных институтов, которым стоит доверять, многие оказываются в ловушке тех, кто умело маскируется под «своих».

Как волонтер договаривался об освобождении из плена

И если в предыдущих случаях мошенники скрывались за анонимными страницами и поддельными видео, то есть история еще более циничная. Здесь было конкретное имя, конкретный человек, который называл себя волонтером. Он обещал вернуть родных, показать фото и даже договориться об освобождении из плена. Его знали многие семьи, ему доверяли. Но на самом деле это была очередная ловушка. Имя этого человека — Александр Юношев по прозвищу «Прат».

По словам родственников без вести пропавших, он представлял себя как волонтер, который имеет доступ к «контактам», «источникам», способным узнать о статусе, местонахождении или судьбе пропавшего. Он вел активную переписку и телеграмм каналы, обещал фото или видео из плена, мол, «решит дело».

«Столкнулась этой историей в 2023 году, когда пропал мой муж под Бахмутом Я к нему обратилась через два месяца после его исчезновения он мне предоставил информацию что мой муж в колонии он. Он взял за это 700 долларов», — говорит пострадавшая, жена без вести пропавшего военнослужащего.

Этот случай — не единичный. В течение нескольких лет «Прата» знали во всех поисковых группах. Он работал открыто, и многие обращались к нему именно из-за отсутствия информации от официальных органов.

«И многие люди обращались к нему того, что его никто, как сказать так, не прикрыл за два года. И со своей ситуацией я скажу так, потому что в течение двух лет от официальных органов, координационный штаб, СБУ, полиция, никто мне не предоставил информацию. Поэтому люди обращаются потом к мошенникам», — говорит пострадавшая, жена без вести пропавшего военнослужащего.

Впоследствии «Прат» начал предлагать видео из плена с пропавшими воинами и даже включение в списки на обмен. Цена росла: полторы тысячи долларов, четыре, семь, иногда более десяти тысяч.

«Через некоторое время он предложил, чтобы снять видео с моим мужем, есть ли у него связи, чтобы был официально подтвержден, чтобы включить его в обмен. Он за это попросил полторы тысячи долларов. Еще я знаю, что он брал за освобождение из плена, там уже вторые суммы были, намного больше», — говорит пострадавшая, жена без вести пропавшего военнослужащего.

Но «Прат» зарабатывал не только на таких услугах. Он позиционировал себя как волонтер, демонстрировал гуманитарные поездки, помощь военным. Люди присылали ему пожертвования, веря, что он действительно помогает.

«Было это мошенническим действием, потому что я также ему в течение этого времени донатила, потому что он еще и волонтерством занимался, с его слов. Он там поездил, то детские дома нам видео снимал, то детям помогал. Я ему хорошие суммы отправляла на помощь, военным», — говорит пострадавшая, жена без вести пропавшего военнослужащего.

За все время общения с «Пратом» эта женщина потеряла тысячи долларов.

«Я думаю, до 7 тысяч долларов ему отослала», — говорит женщина.

Несмотря на все его обещания, реальной помощи семьи так и не получали. И эта женщина — не единственная. По предварительной информации, около 27 семей пострадали от схем Александра Юношева.

Ирина Щирская — также одна из тех, кто поверил его обещаниям.

«В мае месяце мне рекомендует мама пропавшего без вести тмпу, как специалиста по розыску, а вот и этот специалист, она говорит, что он нашел информацию, что ее сын в плену, вот и она говорит, может попробуй обратиться. И он берет за поиски 700 долларов, если за два месяца информацию не находит, ты можешь вернуть эту информацию, ты можешь вернуть деньги. И мы еще тогда поговорили в мае с семьей, с женой Колиной, что будем обращаться или нет», — говорит Ирина Щирская, пострадавшая, сестра без вести пропавшего.

На тот момент семья уже потратила десятки тысяч гривен на адвокатов. И поэтому 700 долларов за информацию о брате Ирины показались невысокой ценой за еще один шанс.

Но со временем «услуги» «Прата» только дорожали. Женщина платила не только за поиск инфорамции, но и финансово поддерживала Юношева, потому что верила, что он действительно ищет ее брата.

Но вместо обещанных фото, видео или подтверждений — месяцы молчания.

«И да, он имеет много информации, но он никому ничего не дал, абсолютно. Он обещал нам фото, видео, он их не дал. Он обещал доказательства пребывания в колонии, он их не дал. Он раз взял 700 долларов, второй раз взял 700 долларов», — говорит Ирина Щирская, пострадавшая, сестра без вести пропавшего военнослужащего.

Но для Ирины самый большой удар — не потерянные деньги. Ее самая большая боль в том, что время и надежда оказались потерянными. Потому что рядом с обманом мошенников — другая трагедия: отсутствие официальной информации.

Когда никто не дает никакой информации, люди остаются один на один с неизвестностью. И именно в эту пустоту заходят аферисты. Они пользуются болью и отчаянием, подменяя официальные структуры и предлагая то, что, по сути, должно было бы делать государство.

Мошенник продает надежду. Но за эту надежду семьи платят не только деньгами. Они платят своим временем, своими нервами и жизнью в постоянной неопределенности. И именно эта неизвестность — самое страшное.

Сейчас Александру Юношеву, известному как «Прат», сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УКУ — мошенничество, совершенное в крупных размерах. 6 октября Харьковский суд должен рассмотреть его дело.

