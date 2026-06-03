Плавучий аэродром с искусственным интеллектом: воины ВСУ рассказали об уникальном тайном катере (видео)

"Баракуда" / © ТСН

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Украинские безэкипажные катера продолжают эволюционировать, превращаясь из классических дронов-камикадзе в многофункциональные морские и речные роботизированные комплексы.

Одной из самых успешных тайных новинок на фронте стал уникальный безэкипажный катер «Баракуда». Этот аппарат способен не только уничтожать вражеские склады боеприпасов и минировать днепровские проливы на Херсонщине, но и служить автономной морской платформой для запусков дронов-перехватчиков, которые останавливают российские «Шахеды».

Катер «Barracuda» — это полностью украинская разработка, сочетающая новейшие инженерные решения с элементами искусственного интеллекта. Как работает и охотится уникальный водный робот — видел корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

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Как воюет уникальный безэкипажный катер

В сети уже появились первые уникальные кадры операций, которые проводят операторы «Баракуды». На видео зафиксировано, как безэкипажный катер незаметно проникает сквозь водные преграды вглубь вражеских позиций, по дороге скрыто разбрасывает мины, а затем, действуя как классический камикадзе, метко атакует пришвартованную лодку с пулеметом и полностью уничтожает логистическую базу российских оккупантов под аккомпанемент мощных взрывов.

Один из операторов «Баракуды», одессит с позывным «Хатап», не просто управляет аппаратом дистанционно — перед каждым боевым выходом он лично программирует каждую траекторию и алгоритм действий роботизированной лодки. До полномасштабного вторжения мужчина работал в сфере IT, занимаясь обычным ремонтом компьютеров. Он с болью вспоминает первые дни войны, когда собственными глазами видел, как Одессу с моря безнаказанно обстреливали корабли Черноморского флота РФ.

«Хатап», оператор безэкипажного катера 40-й ОБрМП 30-го КМП ВМС ВСУ: «Уже тогда была такая мысль, что возможно бы было разработать или где-то найти, или купить какой-то катер, который смог бы подплыть и уничтожить этот корабль. Потому что постоянно были обстрелы Одессы, и они с моря обстреливали всю Украину крылатыми ракетами. Но это была идея и мечта».

Впоследствии эта мечта трансформировалась в реальность. Айтивец попал во вновь созданное спецподразделение, которое возглавил бывший полицейский и опытный спецназовец с позывным «Коп». Совместно с группой единомышленников, военных и профильных украинских инженеров они разработали уникальный дрон, адаптированный под специфику боевых действий как на реке, так и в открытом море.

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Робот-мультитул: модульная система и воздушный десант на Днепре

Главная конструктивная особенность «Баракуды» заключается в ее модульности. Платформа способна нести самые разные типы вооружения в зависимости от поставленной оперативно-тактической цели, проникая в плавни и проливы, где ее никто не ждет.

«Коп», командир спецподразделения «Баракуда» 40-й ОБрМП 30-го КМП ВМС ВСУ: «В основном все катера идут как дроны-камикадзе. Плюс на себе несет модули, в которых есть разного типа для выполнения задачи: или носитель дронов, или бомбомет, как мы его называем, который минирует акваторию водную, если нужно, и разминирует. Это ручные противотанковые пушки, ракеты — это многофункциональный безэкипажный катер».

Во время очередной подготовки к операции на Днепре бойцы расставляют на платформе катера маленькие FPV-дроны, осторожно подгибая антенны. В специальный защищенный отсек загружают авиационные беспилотники, после чего под характерный звук герметично закрывается крышка люка.

Роботизированная платформа незаметно и бесшумно подходит вплотную к оккупированному россиянами берегу. Далее крышка автоматически открывается, и из люка под громкий свист двигателей один за другим вылетают маленькие ударные FPV-дроны. Они взлетают прямо из воды, превращая катер в плавучий микроаэродром.

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Результат такой комбинированной атаки — мгновенный минус очередного вражеского склада боеприпасов. Тепловизионная камера с воздуха четко фиксирует, как украинские воины сильно поджарили захватчиков и полностью выкурили их с острова в нижней дельте Днепра.

«Коп» о психологическом эффекте разработки: «После нашего захода на рубежи и выполнения боевой задачи они две-три недели боятся залезать в лодки. Они их даже расстреливают. Это не то что они штурмуют или ротируют, они боятся сесть в них, потому что это приехал робот, и он взорвался, и разорвал ту лодку вместе с ними».

Одесский юмор против российских радаров

Кроме чисто огневого поражения, операторы «Баракуды» регулярно устраивают оккупантам изнурительные психологические атаки, используя катер даже без оружия. Робот тихо подходит вплотную к вражеским фортификациям в темное время суток и начинает транслировать неожиданные аудиопослания через мощный громкоговоритель. Здесь бойцам пригодится фирменный одесский юмор.

«Хатап», оператор безэкипажного катера: «Для того чтобы их немного напугать, мы подумали, что мы будем говорить в микрофон на разных языках: английском, румынском, немецком — немного кто знал. А после этого был перехват их радиоэфира, на котором они сказали, что около 50 иностранных наемников находятся на Херсонщине и управляют малыми безэкипажными катерами».

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Использование таких речных и морских роботизированных помощников на фронте уже стало ежедневной практикой, а их функционал непрерывно совершенствуется инженерами подразделения. На сегодня разработано и успешно испытано уже полтора десятка различных модификаций этого дрона, а дальность его применения и радиус стабильного сигнала постоянно растут.

Кроме этого, последние обновления позволяют управлять «Баракудой» через спутниковые системы, находясь даже в другой стране. Это открывает уникальную возможность дистанционно вступать в ряды спецподразделения новым высококлассным ИТ-специалистам и инженерам со всего мира.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН НОВОСТИ 12:00 3 июня. АТАКА СОТЕН ДРОНИВ! ПОЖАР в Петербурге! У кого ЗАБЕРУТ БРОНИРОВКИ?

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