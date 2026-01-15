Пленки Тимошенко: в чем обвиняют "леди Ю" и каких еще депутатов подозревают в коррупции

Юлия Тимошенко

10 тысяч долларов в месяц на одного депутата — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко оказалась в эпицентре нового громкого скандала. НАБУ и САП обвиняют «железную леди» украинской политики в подкупе коллег по парламенту. Но она — лишь одна из сорока. По состоянию на начало 2026 года каждый десятый народный избранник фигурирует в антикоррупционных кейсах.

Об этом говорится в материале проекта «Хапуга.ua».

Что на пленках НАБУ

Антикоррупционные органы разоблачили руководителя одной из фракций на предложениях взяток депутатам из других политсил. Речь шла о голосовании «за» или «против» конкретных законопроектов. Подтверждением стали опубликованные записи прослушивания.

«Голос на пленках точно узнает каждый украинец», — отмечают детективы.

В записях слышно, как женский голос, похожий на голос «леди Ю», шепотом называет цену депутатской лояльности. Фактически речь идет о «подписке» на месяц, которая стоит 10 тысяч долларов. Кроме того, на обнародованных скриншотах переписки бывшего премьера упоминаются последние кадровые решения в Кабмине, что свидетельствует о свежести дела.

Обыски в офисе партии и реакция Тимошенко

Обыски в офисе «Батькивщины» начались вечером 13 января в 21:55 и продолжались, по словам самого политика, около 12 часов. Пока продолжались следственные действия, украинцы в сети уже создавали новые мемы, вспоминая «железную леди» и ее предыдущие судебные дела.

Не удержался и дал комментарий, который уже разлетелся как мем, об украинской железной леди и бизнесмен Игорь Коломойский.

С подозрением от НАБУ Тимошенко отправилась не в СИЗО, а на трибуну Верховной Рады. Она отвергает все обвинения, проводя параллели с временами Януковича.

Часть 4 ст. 369 УК Украины, которую выдвигают Тимошенко, предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности.

Позже в Facebook она отрицала, что на пленках ее голос. Однако скандал имеет интересный контекст: в июле 2025 года ее фракция почти в полном составе поддержала законопроект №12414, который предусматривал фактическую ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Парламент «на крючке»: 40 нардепов-фигурантов

Дело Тимошенко — лишь часть большого пазла. По данным «Автомайдана», подозрения и приговоры уже получили 34 нардепа 9-го созыва. Вместе с последними кейсами декабря и делом лидера «Батькивщины» — это уже 40 народных избранников, то есть почти десятая часть парламента.

Вот самые громкие дела последних лет:

Александр Юрченко («Слуга народа»): В 2020 году просил $200 тысяч за правки в закон об отходах. Детектив под прикрытием зафиксировал фразу: «Этот вопрос непосредственно закрывается на мне». Дело до сих пор в суде.

Суто Мамоян (ОПЗЖ): Подозревался в занижении стоимости имущества. Указал в декларации два Toyota Land Cruiser по 20 тысяч гривен каждый. Журналисты также нашли у него имение в Конча-Заспе за 6 миллионов гривен, которое не было задекларировано.

Людмила Марченко («Слуга народа»): Стала героиней видео, где выбрасывает пачку денег через забор. Следствие считает, что за $5300 она помогала мужчинам выехать за границу через систему «Шлях».

Артур Герасимов («Европейская солидарность»): Был признан виновным в сокрытии виллы в Испании за 252 тысячи евро, но избежал наказания из-за срока давности. 15 ноября 2023 года Апелляционная палата ВАКС отменила этот приговор и освободила депутата от уголовной ответственности. Сейчас НАБУ проверяет его новое имение в Плютах за 22,5 млн грн ($520 тыс.), записанное на родственников.

WhatsApp-коррупция в Раде

Последним «сюрпризом» стало дело об организованной преступной группе внутри Рады. По версии САП, группа депутатов через WhatsApp получала указания, как голосовать, а затем забирала наличные. Размер взяток колебался от 2 до 20 тысяч долларов за голосование. По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года тариф установил 2 тысячи долларов, а с середины 2025 года вырос еще не менее чем до 5 тысяч. Действия депутатов квалифицировали по статье 368 Уголовного кодекса — получение неправомерной выгоды должностным лицом.

НАБУ и САП официально фамилий не называли. Но медиа сообщили, что речь идет о депутатах фракции «Слуга народа» — Евгении Пивоварове, Игоре Негулевском, Юрии Киселе, Ольге Савченко и Михаиле Лабе. Михаил Лаба публично сказал, что считает обвинения безосновательными.

Юрий Кисель категорически отрицал взятки, но признал существование вотсап-группы из 22 депутатов, настаивая, что денег там никто не получал. Всем пятерым депутатам избрали меру пресечения в виде залогов — от 16 до 40 миллионов гривен каждому.

Все эти истории подтверждают лишь одно — в любое время и при любых обстоятельствах коррупция, кнопкодавство и циничное пренебрежение законом продолжают оставаться ужасной традицией украинского парламентаризма.

