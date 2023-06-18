Пленных медиков не возвращали еще ни в один обмене: родственники требуют обратить на них внимание

Связи с пленниками, которых даже не имеют права удерживать, нет уже больше года.

В Киеве провели акцию в поддержку находящихся в российской неволе врачей. Активисты приехали из разных уголков страны, говорится в ТСН.

Среди них – жены и родители тех пленных, которые считаются пропавшими без вести. Рассказывают, что связи с родными нет уже больше года. Об их состоянии узнают от побратимов, которых удалось вернуть из плена. “Женевские конвенции утверждают, что медики не комбатанты и они не должны быть в плену и не являются обменным фондом. Медиков просто должны отпустить», — настаивает координатор ОО «Военные медики Украины» Наталья Николаева.

Сколько медиков удерживает Россия пока неизвестно. Говорят, счет идет на сотни. Часть из них родные опознали на кадрах, опубликованных российскими пропагандистами. Впрочем, сама Россия их плен не подтверждает.

Родственники пленников умоляют мировое сообщество услышать их и помочь вернуть родных. “Я думаю, что наша власть делает все возможное. А чтобы международные организации... тот же Красный Крест. Извините, когда Красный Крест звонит и спрашивает: не знаю ли я, где мой ребенок!? Это как-то, простите…”, – говорит мама военнопленного медика Ольга.

Напомним, что журналиста информационного агентства "Униан" Дмитрия Хилюка в заложниках россияне держат год и три месяца. Его оккупанты забрали с Киевщины еще весной 22-го, когда зашли в его родное село Козаровичи. За эти почти полтора года от журналиста родители получили лишь одно известие – небольшое письмо из одной из российских колоний, в котором сын написал, что жив. Хилюк имеет статус гражданского заложника. По международным конвенциям его должны отдавать вне любых обменов. Однако россияне этого не делают. Сколько таких как Дмитрий Хилюк оккупанты держат в своих тюрьмах — неизвестно. Только официально подтвержденных военнопленных украинцев в России сейчас – несколько тысяч.

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