Пленный фотограф из "Азовстали" позвонил маме: "Сын жив, но там готовятся к казни"

Дмитрий Казацкий в начале августа вышел на связь со своими родными.

Фотограф из «Азовстали» Дмитрий Казацкий с позывным «Орест», который стал известен на весь мир после серии снимков об обороне завода и попал в плен, жив и в начале августа вышел на связь со своими родными.

Об этом ТСН.ua сообщила мама Дмитрия Ирина Юрченко. О судьбе азовца ничего не было известно с мая.

«Это произошло 2 августа. Он позвонил из СИЗО и успел лишь сказать, что, слава Богу, жив», — рассказала нам Ирина.

К этому добавила: «Других хороших новостей нет. Какими могут хорошие новости, когда там готовятся к судилищу, к их казни…».

Кто такой Дмитрий Казацкий

Дмитрию 26 лет, он родом из города Малин Житомирской области.

В 2015 году он пошел служить в Нацгвардию, а в 2017 году перешел в полк «Азов»

Защищая "Азовсталь", Дмитрий сделал серию фото разрушенного оккупантами завода и серию снимков раненых защитников. Эти фото стали известны на весь мир.

20 мая Дмитрий написал такой пост на своей странице в социальной сети: «Ну вот и все. Спасибо за убежище «Азовсталь»— место моей смерти и моей жизни».

После этого он попал в плен, и связь с ним оборвалась.