Пленный фотограф из "Азовстали" позвонил маме: "Сын жив, но там готовятся к казни"

Дмитрий Казацкий в начале августа вышел на связь со своими родными.
Фотограф из «Азовстали» Дмитрий Казацкий с позывным «Орест», который стал известен на весь мир после серии снимков об обороне завода и попал в плен, жив и в начале августа вышел на связь со своими родными.
Об этом ТСН.ua сообщила мама Дмитрия Ирина Юрченко. О судьбе азовца ничего не было известно с мая.
«Это произошло 2 августа. Он позвонил из СИЗО и успел лишь сказать, что, слава Богу, жив», — рассказала нам Ирина.
К этому добавила: «Других хороших новостей нет. Какими могут хорошие новости, когда там готовятся к судилищу, к их казни…».
Кто такой Дмитрий Казацкий
Дмитрию 26 лет, он родом из города Малин Житомирской области.
В 2015 году он пошел служить в Нацгвардию, а в 2017 году перешел в полк «Азов»
Защищая "Азовсталь", Дмитрий сделал серию фото разрушенного оккупантами завода и серию снимков раненых защитников. Эти фото стали известны на весь мир.
20 мая Дмитрий написал такой пост на своей странице в социальной сети: «Ну вот и все. Спасибо за убежище «Азовсталь»— место моей смерти и моей жизни».
После этого он попал в плен, и связь с ним оборвалась.