Пленный, которого РФ удерживала более трех лет, сказал, что больше всего удивило в Киеве во время войны

Освобожденный из российского плена журналист «УНИАН» Дмитрий Хилюк рассказал, что его очень поразило то, что во время войны Киев активно развивается.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТСН Марьяне Бухан.

«Изменилось очень много. Если говорить о Киеве, то меня поразило то, что я уже два раза проехал в направлении от центра до Оболони. Поразило то, что очень много новостроек — жилых, коммерческих. То есть это та дорога, по которой я ежедневно езжу на работу. Я знал там буквально каждое здание, каждый киоск. Это по улице Богатырской, Почтовой площади и дальше на Крещатик. А это сегодня проехался и вижу, что на Оболони появились целую группы высоток, построились новые», — сказал он.

Дмитрий Хилюк отметил, что он думал, что во время войны такого не будет

«Меня это удивило, я думал, что во время войны строительства не будет, что будут ждать когда война закончится. Но нет — Киев строится, ремонтируются дороги. Это хорошо, потому что люди живут», — сказал он.

Напомним, Дмитрий Хилюк -корреспондент новостного агентства «Униан». Уже в первые дни россияне зашли в его село, а через две недели вывезли пленного Дмитрия в тюрьму. Освободить его удалось только в День Независимости

