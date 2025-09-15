- Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Пленный, которого РФ удерживала более трех лет, сказал, что больше всего удивило в Киеве во время войны
Дмитрий Хилюк рассказал, как его поразил Киев.
Освобожденный из российского плена журналист «УНИАН» Дмитрий Хилюк рассказал, что его очень поразило то, что во время войны Киев активно развивается.
Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТСН Марьяне Бухан.
«Изменилось очень много. Если говорить о Киеве, то меня поразило то, что я уже два раза проехал в направлении от центра до Оболони. Поразило то, что очень много новостроек — жилых, коммерческих. То есть это та дорога, по которой я ежедневно езжу на работу. Я знал там буквально каждое здание, каждый киоск. Это по улице Богатырской, Почтовой площади и дальше на Крещатик. А это сегодня проехался и вижу, что на Оболони появились целую группы высоток, построились новые», — сказал он.
Дмитрий Хилюк отметил, что он думал, что во время войны такого не будет
«Меня это удивило, я думал, что во время войны строительства не будет, что будут ждать когда война закончится. Но нет — Киев строится, ремонтируются дороги. Это хорошо, потому что люди живут», — сказал он.
Напомним, Дмитрий Хилюк -корреспондент новостного агентства «Униан». Уже в первые дни россияне зашли в его село, а через две недели вывезли пленного Дмитрия в тюрьму. Освободить его удалось только в День Независимости
