Пленный, которого Россия удерживала более трех лет, рассказал о вещем сне о войне

Дмитрий Хилюк

Освобожденный из российского плена журналист «УНИАН» Дмитрий Хилюк рассказал о вещем сне, который ему приснился еще до начала АТО и полномасштабной войны. Он отметил, что один сон снился ему с определенной периодичностью.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТСН Марьяне Бухан.

«А мне еще до плена примерно раз в пять, три года один и тот же сон был. Что где-то тут упал самолет, у меня поломанный забор. Ну, нет забора. И что в доме чужие люди, я не могу их выгнать. Думаю, что они здесь делают. И это до войны было. Ну оно, собственно, сбылось. Это не было привязано, что будет война», — вспоминает журналист.

Дмитрий Хилюк отметил, что этот сон он начал видеть еще до 2014 года.

«Это снилось еще до 2014 года, когда никто и подумать не мог, что такое будет», — сказал он.

Напомним, Дмитрий Хилюк — корреспондент новостного агентства «Униан». Уже в первые дни россияне зашли в его село, а через две недели вывезли пленного Дмитрия в тюрьму. Освободить его удалось только в День Независимости.

