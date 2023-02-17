"Пленный с яблоком" 11 месяцев поддерживал сокамерников пересказами книг и до сих пор не снимает счастливых штанов

Максим Колесников – один из 116 защитников, которых Украине удалось вернуть домой 4 февраля. Доброволец защищал Киев и область. Мы все его запомнили за фото с яблоком в руках. Сразу после освобождения защитник признался, что почти год не ел фруктов. Он снова учится жить после 11 месяцев плена, говорится в ТСН.

Максим Колесников – маркетолог и топ-менеджер, но утро 24 февраля изменил все. "У меня не было никакой альтернативы, чтобы не уйти", — убеждает Максим.

"Я не пыталась сдержать, потом уже думала, что может надо было сдержать, это уже у меня такие эгоистические мотивы пошли, но я понятно, что Максим решил, мы бы просто могли поссориться и он бы ушел, а я максимально хотела его поддержать", – вспоминает жена Юлия.

Максим Колесников оборонял Киевщину, когда в конце марта традиционное сообщение "у меня все Ок" его жена не получила. О том, что муж в плену, Юлия узнала из кадров российского телевидения, узнала по татуировке. Уже в сентябре получила небольшое письмо. “Нам надиктовали 4 слова – живой, здоровый, все хорошо и больше ничего нельзя было писать. Мы вообще не думали, что его отправят. Дело в том, что в середине мая мы его писали”, – рассказывает мужчина.

В это время его жена возвращается в Киев из вынужденной эвакуации за границей. Она полностью погружается в свою работу в индустрии моды, а параллельно возглавляет инициативную группу семей пленных. “Я не пытался мыслить очень близко к обмену, потому что это, когда на этом концентрируешься, то ты начинаешь каждый день ждать, а это не правильно, потому что ты так становишься слабым. Я мечтал о том, что произойдет потом”, – убеждает Максим.

В камере российского СИЗО на десять — 14 человек. Нехватка воздуха, информационный вакуум, постоянное недоедание, все были на грани. Чтобы россияне не пленили и их мнения, Максим рассказывал сокамерникам о путешествиях и пересказывал книги. “Был у меня хит Монте Кристо, дважды просили его рассказать, потому что замок ИФ – это содержание, потом богатство. месть, счастье. Я ходил утром вокруг стола и вспоминал, был такой момент, я пытался вспомнить все имена, я не мог вспомнить одного из друзей, ставшего бароном и банкиром. И здесь, Боже, Барон Данглар! Я был так счастлив, это было смешно – ходит человек в СИЗО вокруг стола и улыбается. Потом, когда что-то происходит, нужно резко возвращаться в то состояние – я здесь и сейчас, чтобы не подставиться. Надо очень быстро и четко реагировать, что тебе говорят, что от тебя хотят, потому что они любят провоцировать”, — рассказывает Максим.

Раз в десять дней – в камеру с лета начали заносить телевизор. Изысканный метод психологического насилия – российские новости для наших пленных. Но так они узнали, в частности, об уволенном Херсоне.

“Телевизор перестали давать в сентябре, когда случился Харьков и область. Как сказали одному из нас, когда забирали на допрос, вы можете сделать неправильные выводы из информации по нашему телевидению. Это было довольно смешно, это ваше телевидение, что мы там можем неправильно понять, но мы узнали, что Херсон наш. Шесть раз, мы считали, я не шучу, сказали что Пески освободили. Я понял, что успеха нет и потом опа – Изюм, Харьковская область, и они были шокированы, не могли это скрыть. Мы поняли, что они уже от своих не могут скрыть правду и потом телевизор исчез”, — говорит мужчина.

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Первое, что сделал Максим после освобождения – позвонил жене. “У меня вообще минута молчания, растерянности. Я спрашиваю, освободили ли тебя? Потому иногда позволяют звонить из плена”, — вспоминает Юлия.

Впоследствии набрал родственников теж, кто до сих пор в плену. "Мы все хотели, чтобы семьи узнали, поэтому мы все обменивались номерами, мы повторяли их, экзаменовали друг друга. Каждые 2-3 дня мы проверяли эти телефоны, писать нам конечно ничего не давали”, — рассказывает Максим.

Уже даже в Украине Максим носит штаны, в которых он вернулся из плена, убежден – счастливы. Как и его обручальное кольцо из белого золота, которое россияне восприняли за серебро и отдали. Жена же, чтобы не потерять связь с мужем, в эвакуации носила рубашку Максима.

Сейчас в соцсетях Максим делится собственным опытом, как в плену не потерять здравый смысл. Его жена готова и дальше помогать другим, родные которых до сих пор в плену. До путешествий и кулинарных вечеров, которые они так любили, оба говорят рано. “Из-за этого давления и отношения, разные такие штуки, я думаю, мы об этом говорили, люди поделятся на две категории. Первая захотят уйти из армии при первой же возможности, вторая категория – захотят остаться до победы. Я не уверен, что первая категория больше, наоборот – я в армии к победе”, – отмечает Максим.

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