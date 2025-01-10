Плитка шоколада за 85 гривен: какие еще продукты в Украине вырастут в цене

Удорожание связано с экономическими и сезонными факторами, а также с ростом затрат на производство.

Цены на продукты лезут вверх. В Украине дорожает шоколад, и ценник может еще повыситься на 50-100%, если сравнивать с прошлым годом. Растут цены и на кофе, и другие продукты.

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Популярное лакомство может скоро стать далеко не всем по карману. В Украине просто рекордно взлетают цены на шоколад и какао, а соответственно – и на кофе. А на все это повлиял рекордный рост цен на какао на мировых рынках, так что украинские потребители уже в ближайшие недели столкнутся со значительным подорожанием шоколада и какао на 50-70%.

Стоимость плитки шоколада может вырасти до 80-85 гривен, а цена на килограмм тертого какао уже превысила 1000 гривен. В последний раз такой скачок цен фиксировали разве что в 1972 году.

Корреспондент ТСН пообщалась с директором одного из столичных кафе. Она говорит, что украинцы начали пить кофе гораздо больше, чем раньше. В частности, об этом свидетельствует количество новых заведений и уличных стаканчиков.

Ежедневно в мире выпивают более 2 миллиардов чашек кофе. Но повышение спроса – это только один из факторов, обуславливающий такое удорожание, объясняют эксперты. Есть еще некоторые логистические проблемы и климатические аномалии. Например, одни из крупнейших производителей – Бразилия и Вьетнам – в последние годы страдают от засухи.

Также в комментарии для СМИ о факторах удорожания цен на какао и шоколад рассказали владелец одной из компаний Игорь Бондарь и владелец интернет-магазина Марина Новикова. Одной из основных причин называют также кризис в производстве какао-бобов в странах Западной Африки, обеспечивающих большую часть мировых поставок сырья. А одной из главных причин кризиса есть старение какао-плантаций в Африке. Многие деревья, высаженные на рубеже 2000-х годов, уже достигли 25-летнего возраста, что значительно снизило их продуктивность, поскольку средняя продолжительность плодоношения какао-деревьев составляет 20-25 лет.

Проблемы, по словам Бондаря, особенно обострились в течение последних пяти лет, а кульминация кризиса пришлась на сезон 2023-2024, ведь для новых растениях требуется время для того, чтобы начать плодоносить. Как правило, это занимает 3-4 года. Поэтому ожидаемый результат возобновления урожайности мы увидим не раньше 2026-2027 годов. Дополнительным фактором, усложнившим ситуацию, стали экологические ограничения на выращивание какао в сохранившихся лесных зонах, что сдерживает расширение плантаций.

Весной 2024 года цена какао-бобов выросла в три раза, но украинский рынок почувствовал это только с определенной задержкой благодаря имеющимся запасам. Однако в конце года ситуация ухудшилась: цены на мировых рынках снова достигли рекордных отметок, и стоимость какао-бобов на Нью-Йоркской бирже достигла 11,5 тысячи долларов за тонну.

Игорь Бондарь отмечает, что в розничных магазинах Украины наибольшее подорожание будет заметно уже весной, когда на складах закончатся старые запасы, а на новые партии будут постепенно повышать цены. Из-за высокой себестоимости сырья производители вынуждены искать способы удешевления продукции.

Представители отрасли отмечают, что все больше компаний переходят на производство шоколада с использованием заменителей и глазури вместо настоящего какао-масла. Но и это не все факторы, влияющие на цену какао.

Но рост цен украинцы будут наблюдать и другие продукты, в частности на молочную продукцию, овощи, фрукты и макаронные изделия. Об этом в эфире телеканала Рада сказал профессор Киевской школы экономики Михаил Колесник и отметил, что тенденция повышения цен будет сохраняться и объяснил ряд факторов, которые на это влияют.

Напомним, украинцев предупредили о подорожании продуктов уже весной. Больше об этом читайте в новости.

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