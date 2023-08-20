"Плохая еда, пытки и электрошокер": как россияне издеваются над пленными "азовцами"

Жена украинского снайпера Арсения Федосюка и заместитель главы ассоциации семей защитников " Азовстали " Юлия рассказала, что большинство пленных "азовцев" находятся в российском Таганроге, некоторые – в Донецке в СИЗО, в Горловке и одиночные "азовцы" – в других тюрьмах России.

Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Таганрог – это часть тюремной российской традиции. Это допросы с избиением, режим с избиением. Они сидели на строгом режиме. Это невозможность разговаривать в камере, невозможность ложиться на кровать днем, это очень маленькие порции еды – на грани выживания. Они возвращаются из Таганрога и выглядят как на фотографиях из Аушвица. Это использование электрошокера во время допросов, избиения тяжелыми трубами", — говорит Юлия.

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Она также рассказала, что ее муж Арсений потерял здоровье в плену больше, чем во время обороны Мариуполя.

"Мне очень больно, что еще 700 семей ждут своих мужчин. Условия, в которых они находятся в том же Таганроге – это день за год. Условия повсюду плохие – это очень плохая еда, изоляция, избиения, пытки. Иногда это дополнительные издевательства, когда происходит что-нибудь хорошее для Украины. Условно, когда россияне вышли из Херсона, "азовцы" это на себе почувствовали. Россиянам нужно было отыграться на ком-то беззащитном, кто не сможет ответить им", — рассказала Юлия Федосюк.

Заместитель главы ассоциации семей защитников "Азовстали" также отметила, что пленных заставляют там петь гимны РФ, слушать российскую музыку очень громко, на них спускают собак, им постоянно угрожают. Иногда "азовцам", которых обменивают, даже командирам, намекали, что это казнь.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, как военный плен в Украине отличается от российского.

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