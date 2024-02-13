Плохие новости для киевлян: метро снова закрывают, а мосты вообще могут развалиться

Метро в Киеве снова закрывают? Это громкое заявление шокировало киевлян, которые и так долго испытывают неудобства с передвижением по городу.

Какая станция столичной подземки испытывает огромные проблемы и почему мосты в Киеве нуждаются в немедленном ремонте, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Метро снова закроют?

Около 15 станций киевской подземки испытывают проблемы. Одну из них даже могут закрыть, но об этом предпочитают говорить публично. Такое громкое заявление сделал председатель Союза коммунальных потребителей Украины Олег Попенко в проекте Каштан. Интервью”. Он отметил, что самая угрожающая ситуация сложилась на станции “Героев Днепра”: “На месте станции “Героев Днепра” построен торговый центр, что в принципе запрещено. Но его построили и кто-то дал разрешение на строительство”.

Эксперт бьет тревогу, и говорит, что еще полгода — и дежурную станцию метро могут закрыть: “И вот у станции “Героев Днепра” есть огромные проблемы тоже. Нам об этом не говорят – скажут через полгода, когда закроют следующую станцию”.

Напомним, что в конце 2023 года в Киеве на отрезке "Демеевская-Теремки" синей линии метрополитена было частично приостановлено движение поездов. Метро закрыли из-за угрозы подтопления. Подземные воды начали пробиваться в тоннели подземки и даже на станции метрополитена. Ограничения будут продолжаться не менее 6 месяцев. И это уже привело к массе неудобств для киевлян, даже несмотря на то, что столичные власти организовали дополнительные маршруты наземного транспорта.

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Впоследствии ситуация усугубилась. У метро "Демеевская" начал проседать асфальт. Аварийный отрезок дороги перекрыли для пешеходов и автомобилей. Кроме того, на участке между станциями метро Почайна и Тараса Шевченко также проседает тоннель. Его могут закрыть на частичный ремонт, но именно метро для людей закрывать не будут. Работы планируется выполнить летом 2024 года. Об этом сообщили в КГГА: "Этот участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии требует проведения планового ремонта, который выполнят летом следующего года."

Аварийные мосты

Печальная ситуация в столице и с мостами. Об этом отмечает председатель Союза коммунальных потребителей Украины Олег Попенко в проекте Каштан. Интервью”. Оказывается, мосты в Киеве в аварийном состоянии: “Мы знаем, в каком состоянии мосты. Южный мост каждый год закрывают для ремонта. Сейчас вообще закрыли. Говорят, война. Ложь! Его закрыли потому, что он уже в аварийном состоянии”.

Эксперт объясняет, почему сейчас есть определенные неудобства в использовании мостов и предостерегает о разрушительных последствиях ситуации с мостом Патона и столичным мостом-метро: “Почему сузили мост Патона? Он не выдерживает автопогрузку в таком количестве. Потому что если добавить одну полосу, то он развалится! Приблизительно в таком состоянии и мост метро”.

О страшных последствиях предупреждает и транспортный эксперт и инженер Дмитрий Беспалов. Об этом он рассказал в комментарии Liga.net: «Я инженер и не понимаю, как можно эксплуатировать сооружение, которое мы признаем официально по нашим нормам и стандартам нетрудоспособным. Это полная деградация всего инженерного. И если мы будем продолжать так и дальше, я боюсь, что мы потеряем всю свою инфраструктуру”.

Напомним, что мост Метро и Патона в Киеве официально признаны нетрудоспособными. Еще летом 2023 года специальная комиссия, созданная во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), признала аварийными мосты Патона и Метро, и каждый десятый мост в Украине.

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