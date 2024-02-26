"Плохо говорит и перекошенное лицо": экс-жена обвинила ТЦК в похищении мужчины с параличом в Закарпатье

В Украине разгорелся новый скандал из-за мобилизации. На днях в соцсетях киевлянка Анна Лыба рассказала, что на Закарпатье представители Хустского военкомата мобилизовали ее бывшего мужа 45-летнего Александра Мартыненко, имеющего частичный паралич, но, по ее словам, тем не менее каким-то странным образом военно-врачебная комиссия сочла его годным.

Подробности Анна Лыба рассказала в комментарии для ТСН.ua.

"Около недели назад, 20 февраля мой бывший муж позвонил по телефону и попросил помощи в поисках профессионального невропатолога. Я у него спросила о том, что же произошло, на что он ответил, что находится в учебном центре", — рассказывает Анна Либа.

И продолжает: "Я начала собирать информацию по крупицам и выяснила, что мой бывший муж был мобилизован 23 января 2024 года. Он мне рассказал, что его забрали прямо на дороге, вытащили из машины, избивали, врачебной комиссии как таковой не было – взяли кровь из пальца, чтобы, наверное, выяснить группу крови и все”.

По словам Анны, ее муж рассказал, что его тягали по коридору люди в балаклавах.

"Он плохо говорит, у него перекошено лицо. Я не врач, чтобы ставить диагноз, я все знаю по его медицинским документам. У него парез (паралич) правой стороны", — перечисляет болезни Мартыненко Анна Лыба.

И добавляет: "Я добиваюсь законности при проведении военно-врачебной комиссии. Я законопослушная гражданка, я за мобилизацию для того, чтобы бороться против российской агрессии. Написала заявление в правоохранительные органы для того, чтобы была установлена правда. Мы не имеем права вылавливать людей на дороге, похищать их и перевозить в другую область.Это нонсенс в европейской стране.Знаю, что мужчина работал законно, не скрывался. Пока о том, в каком состоянии — это мне не известно. У него есть направление на МРТ, но воинская часть его не отпускает, сегодня утром я ему не дозвонилась".

Закарпатский областной ТЦК публично пока никак не прокомментировал ситуацию с мобилизацией Александра Мартыненко.

"Ситуация касательно єтого мобилизованного изучается. Пока это информация, которая не является подтвержденной, информация, которая есть в соцсетях. Не исключено, что официальный комментарий будет опубликован позже, но не исключается, что комментария вообще не будет, потому что источники происхождения информации обо всем этом не вызывают доверия", — сообщили ТСН.ua источники среди закарпатских военных, имеющих отношение к мобилизации в регионе и Закарпатскому областному ТЦК.

Ранее сообщалось о том, будут ли отбирать у уклонистов квартиры.

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