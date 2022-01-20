Плохое настроение, депрессия, болезни: как распознать профессиональное выгорание и можно ли с ним справиться

Плохое настроение, депрессия, болезни: как распознать профессиональное выгорание и можно ли с ним справиться

Если от банальной усталости можно быстро восстановиться, то от профессионального выгорания – нет.

Синдром профессионального выгорания может привести к плохому настроению, депрессии и даже обострению хронических недугов. Тогда работа превращается в сплошной хронический стресс и становится ненавистной, а эффективность труда резко падает.

О том, как распознать этот синдром и можно ли с ним справиться – 20 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Сколько украинцев стали жертвами профессионального выгорания – точной статистики нет. Но по разным подсчетам — едва ли не каждый третий.

Страдают, прежде всего, представители профессий, которым постоянно приходится общаться с людьми: учителя, менеджеры, врачи, представители творческих профессий, бизнеса. Одни могут выгореть через 20 лет работы, другие – в первые же месяцы.

Если от банальной усталости можно быстро восстановиться, то от профессионального выгорания – нет.

Причины профессионального выгорания:

большие нагрузки;

постоянный стресс на работе;

низкая зарплата;

отсутствие перспектив карьерного роста;

нет времени на личную жизнь;

нездоровая психологическая атмосфера в коллективе.

"Исторически сложилось, что это касается больше женщин, потому что они генетически эмоциональны, но страшнее для мужчин. Все, что они чувствуют, они отодвигают, потому что считают несерьезным. Но впоследствии они доходят до достаточно глубоких этапов выгорания", — объясняет эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

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У людей начинаются панические атаки и даже обостряются хронические недуги. В таком случае – психологи советуют сделать паузу.

К примеру, из-за эмоционального выгорания на три месяца на отдых в прошлом году ходил министр экономики Нидерландов — Бас ван Ваут.

У долгосрочного отпуска с сохранением рабочего места и полной или частичной оплатой есть даже определение — "саббатикал". Годовой перерыв от работы еще в 19 веке начали брать гарвардские профессора.

В целом, согласно разным опросам, более 40% украинцев часто меняют профессию. В частности, и потому, что предыдущая — не приносила достаточно денег, или удовольствия. В частности, у многих в приоритете сейчас он-лайн заработок.

Эксперта рынка труда Татьяну Пашкину не удивляет резкая смена профессии в подобных ситуациях. Мол, многие ее экс-коллег тоже пошли другим путем. Но есть и те, которым можно только позавидовать, потому что о профессиональном выгорании они не слышали.

Подробнее смотрите в сюжете на видео:

Профессиональное выгорание – как распознать этот синдром и можно ли с ним справиться

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