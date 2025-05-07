Пловцы с ракетами: аналитик рассказал о новом оружии ВСУ, которое будет кошмарить армию РФ

Украинские морские дроны теперь способны атаковать врага управляемыми ракетами / © ТСН

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О военной ситуации на Черном море, которая еще недавно могла восприняться как фантастическая, на днях рассказали отдельные пользователи в соцсетях, а в комментарии для ТСН.ua подтвердил ее военный аналитик Евгений Дикий.

По его данным, украинские военные теперь имеют возможность воевать в Черном море морскими дронами, вооруженными управляемыми ракетами и атаковать вышки, за которые постоянно идет борьба между ВСУ и ВС РФ, чтобы размещать там разведывательное оборудование.

«Речь идет о наших дронах, которые атаковали «вышки Бойко». Такое видео сняли россияне. После боев за Змеиный начался регулярный «замес» за «вышки Бойко». Сначала как с нашей стороны, так и с российской использовались и люди. То есть высаживались люди. Обе стороны пришли к выводу, что долго находиться там не выйдет, поэтому время от времени туда наведывались, чтобы разместить разведывательное оборудование», — рассказал в комментарии для ТСН.ua Евгений Дикий.

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И пояснил: «Сами вышки никому не нужны, а вот точка, где они находятся — крайне важна. Расположение аппаратуры на этих вышках позволяет фактически видеть и слышать весь сектор моря от Змеиного до западного побережья Крыма. Соответственно, нам важно, чтобы там не было ничего российского, а для врага — наоборот».

Но уточняет, что какой-либо инсайдерской информации, кроме видеоподтверждения, нет.

«Важно, что у нас есть полная линейка уникальной техники, которую до нас никогда никто не делал», — говорит аналитик.

И продолжает: «Это и зенитные морские дроны, и морские дроны с управляемыми противотанковыми ракетами, и морские дроны-дрононосцы. Все это является абсолютно инновационным в истории человечества, в истории морских войн. Такого никто не разрабатывал, тем более, не было боевого применения. Фактически мы устанавливаем новый стандарт морской войны 21 века. Враг, слава Богу, отстает. Для них приоритет — как бороться с нашими дронами. Ничего проще, как использование авиации они пока не нашли. Но с появлением наших зенитных дронов их авиация тоже отпадает. Это не значит, что вражеская армия остановится. Они будут искать возможности. Но на данный момент мы их переиграли и являемся хозяевами Черного моря».

На вопрос о том, что смогут еще морские дроны с ракетами, Дикий ответил так: «Я думаю, что на очереди какие-то интересности из Севастополя или Новороссийска. Эти дроны не зайдут в закрытые бухты, но они могут подойти достаточно близко, чтобы выпустить ракеты, рои FPV-дронов, которые зайдут в закрытые бухты».

Ранее сообщалось, что Путин сделал заявление об окончании войны в Украине.

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