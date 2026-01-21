Плюс 8 в квартире Лины Костенко: ужасные кадры из дома литераторов в Киеве

Киев / © ТСН

Холод, отсутствие света и никакой возможности хоть что-то приготовить — так уже неделю живут люди в знаменитом «доме литераторов» в самом центре столицы. В 13-этажном здании нет газа, поэтому обесточивание означает полный коллапс. Среди тех, кто вынужден выживать в ледяных стенах — легендарная поэтесса Лина Костенко. В ее квартире сейчас всего восемь градусов тепла.

Как держатся киевляне и что говорят коммунальщики — выяснял корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

Антирекорды термометров: +3 в зале

Жители дома в Шевченковском районе наперебой рассказывают о своем быте. Подниматься на верхние этажи приходится пешком, а в квартирах люди находятся в нескольких слоях уличной одежды.

У доктора искусствоведения и лауреата Шевченковской премии Татьяны Кара-Васильевой комнатный термометр фиксирует настоящий антирекорд.

Татьяна Кара-Васильева: «Вот посмотрите на градусник, сколько? Плюс три. На кухне у меня — почти Африка, там семь градусов».

Батареи в доме ученого холодные еще с прошлой весны. Электроплита не работает из-за отсутствия питания, которое порой исчезает на 26 часов подряд. Спасается женщина чтением: «Я сижу и читаю Домонтовича — „Девушка с мишкой“ и „Доктор Серафикус“. Чтобы не сойти с ума».

Лина Костенко мерзнет вместе с соседями

В этом же доме живет известная поэтесса Лина Костенко. Хотя Лина Васильевна крайне редко появляется в публичном пространстве, на этот раз она позволила соседям пересказать правду об условиях своей жизни.

Роксана Харчук, лауреат Государственной премии: «Лина Васильевна позволила мне об этом сказать. Во втором подъезде, где она живет, ужасная температура. У нее восемь градусов. У Лины Костенко — восемь градусов».

Юмор сквозь лед

Павел Сингаевский, еще один житель многоэтажки, пытается относиться к ситуации с иронией. Говорит, что в холоде лучше сохраняется здоровье и продукты — холодильник все равно не нужен. Однако как архитектор он серьезно обеспокоен состоянием здания.

Павел Сингаевский: «Из этого можно делать большую трагедию и пускать слезы, но я боюсь, что они позамерзают. Если в середине стены ноль градусов, то все стояки, которые там спрятаны, могут просто лопнуть».

Что говорят коммунальщики?

ТСН удалось связаться с инженером по эксплуатации жилых зданий района Андреем Лукашенко. Из разговора становится понятно — телефон у него не замолкает ни на секунду.

Андрей Лукашенко, инженер: «Имеем то, что имеем, ну что же я могу вам сказать. В доме работают трое коммунальщиков, но не все в их силах. Слишком много бед творят российские обстрелы».

Несмотря на обещания «помочь всем, чем смогут», жители дома литераторов продолжают замерзать, называя условия своего существования «микроконцентрационным лагерем».

