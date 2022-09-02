Пневмония неизвестного происхождения: в Аргентине три человека скончались от непонятной инфекции

Еще шесть пациентов – в тяжелом состоянии на искусственной вентеляции легких.

В Аргентине три человека скончались от пока непонятной для ученых инфекции.

Еще шесть пациентов – в тяжелом состоянии на искусственной вентеляции легких.

Об этом говорится в выпуске ТСН.19:30 за 2 сентября 2022 года.

Все пациенты контактировали между собой.

Врачи рассказывают – среди первых симптомов у больных были диарея и боли во всем теле, после чего проявились респираторные симптомы. И быстро возникала двусторонняя пневмония. Какая именно инфекция ее вызвала — пока неизвестно, потому что тесты пациентов оказались негативными и по Covsd-19, и по ханта-вирусу и бактерии Легионелла.

Напомним, ранее сообщалось о двух умерших и четырех госпитализированных. Отмечалось, что случаи касаются пяти медицинских работников и одного пациента реанимации, прошедших лечение в частной больнице в Тукумане, небольшом регионе к северу от Буэнос-Айреса.

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