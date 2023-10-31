"По 100 тысяч всем?!": в Минобороны признали грандиозный прокол с выплатами военным

Внутренний аудит в МОУ выявил хищение миллионов, речь идет о липовых выплатах военным, не участвовавшим в боевых действиях.

В Минобороны шокировали заявлением. Внутренний аудит обнаружил хищение миллионов, речь идет о липовых выплатах военным, которые на самом деле были вне зоны боевых действий. Подробности — читайте в эксклюзивном материале Виктории Гнатюк для ТСН.ua.

В Минобороны разразился скандал: там провели аудит и обнаружили хищение денег на миллионы. Только теперь это касается злоупотребления выплатами в воинских частях. Министерство выяснило, что более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевые задачи.

"Служба внутреннего аудита Минобороны выяснила, что действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению", — говорится в сообщении МОУ.

Кто получил такие выплаты?

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К примеру, около 60 млн грн таких выплат насчитали в Киеве, еще 6,5 млн грн – в Киевской области. Один из таких случаев служащие обнародовали. Говорят, такие выплаты получили военнослужащие понтонно-мостовой роты, выполнявшие задания в Киевской области. Им насчитали по 100 тысяч гривен.

"Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживает тех, кто под прямым огнем. Манипуляции обнаруживаем, пробелы для злоупотреблений закрываем", — говорит заместитель по вопросам финансов Минобороны Украины Юрий Джигир.

Заявление экс-военной

Коррупционные скандалы были и раньше, однако масла в огонь подлило громкое заявление экс-военной, снайперши полка специального назначения "Сафари" Евгении Эмеральд, более известной украинцам как Жанна д'Арк. Она, на фоне скандала с домашним насилием и разводом, публично заявила, что ее муж получал самую высокую зарплату ВСУ, более 100 тысяч гривен в месяц, находясь на самом деле в Киеве и будучи охранником экснардепа Ляшко.

Расследование ДБР

Сколько таких злоупотреблений еще вылезет – вопрос времени. К примеру, 31 октября ДБР сообщило, что завершило расследование в отношении командира воинской части, который безосновательно насчитал своим подчиненным более 4,5 миллиона гривен выплат. Речь идет о руководителе части из Николаевской области.



Следствие установило, что должностное лицо было обязано приостанавливать выплаты военным, которые самовольно покинули воинскую часть и вовремя не вернулись к месту службы. Впрочем, полковник продолжал начислять зарплаты подчиненным, которые даже в течение трех месяцев не являлись на службу.

В Минобороны расширили список тех, кто будет получать доплаты

В ДБР добавили, что сейчас в государство возвращено 650 тысяч бюджетных средств. Министерство обороны сейчас консультируется с Генеральным штабом ВСУ, чтобы выплаты дополнительного вознаграждения получали только те, кто выполняет боевые задания и участвует в боевых действиях.

К слову, в октябре военным увеличили доплаты. Так, бойцам, которые воюют непосредственно на передовой, платят на том же уровне — 100 тысяч гривен.

Однако, в Министерстве обороны Украины расширили перечень военнослужащих, получающих это дополнительное вознаграждение. Теперь по 100 тысяч будут получать также военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны и военнослужащие, которые осуществляют разминирование в районах ведения боевых действий. Саперы, работающие за пределами боевых действий – по 30 тысяч гривен. По 50 тысяч будут получать военнослужащие из состава командования и штабов, в том числе вне районов ведения боевых действий, осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия. Раньше они получали по 30 тысяч. Начисляются эти выплаты с 29 сентября.

В то же время деньги должны получать и раненые военные, находящиеся на лечении.

Раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " По 100 тысяч всем?! В Минобороны признали грандиозный прокол с выплатами военным! ".

Напомним, военным перечислили зарплаты – кто и какие доплаты получит в сентябре.

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