По адресу эвакуации уже руины: спасать людей из-под обстрелов в Донецкой области часто уже не успевают

Чтобы уехать в безопасное место — нужно только согласиться на выезд, но люди держатся за свое жилье, пока оно не разбито до основания. Людей из Бахмутского района эвакуируют и военные, и волонтеры, и спасатели ГСЧС. Последним – удалось с начала года вывезти 80 человек, из которых 10 – дети, еще столько же – это люди с инвалидностью, говорится в ТСН.

Спасатели в бронированной капсуле ездят забирать из-под обстрелов людей, с собой гуманитарную помощь для тех, кто до сих пор отказывается уезжать. "Говорят, у нас квартира пока целая и у нас пока все хорошо", — рассказывает работницы ГСЧС Вероника.

Она рассказывает, что год назад мечтала, чтобы кто-то вот так приехал и спас ее с семьей из-под обстрелов в Мариуполе, возле "Азовстали". "Я очень удивляюсь, когда люди во Часового яра говорят, что у нас все хорошо, потому что у нас в Мариуполе такой возможности не было", — убеждает девушка.

В "Пункте незламности" Часового яра собираются люди, чтобы получить воду и гуманитарку, купить все это здесь фактически невозможно. “Ориентировочное количество – 1,5 тысячи человек. Их аргументы — нам некуда ехать, нам не с чем ехать”, — рассказывает глава Часоверской ВГА Сергей Чаус.

Лариса грузит воду и настаивает – не надо думать, что здесь все ждут “русский мир”. “Да он нам триста лет сдался. Я – свидетель Иеговы, сын свидетель Иеговы, в России свидетелей Иеговы сажают в тюрьму, там более сотни наших братьев и сестер, как вы думаете хочу я, чтобы они сюда пришли?”, — иронически спрашивает женщина.

Когда гуманитарную помощь раздали, в капсуле машины освободилось место. “Мы работаем по заявкам. Нам городские власти называют адрес и день где люди, нуждающиеся в эвакуации”, — объясняет заместитель начальника Бахмутского районного управления ГСЧС Артур Спицин.

По первой заявке частного дома просто нет. "Есть люди, которые передумали выезжать, или мы приезжаем в такой адрес, а этого дома уже нет", — говорят спасатели.

Следующая – многоэтажка. Те, кто все же решил эвакуироваться, прощаются с соседями, просят посмотреть за домом, пока есть, за чем смотреть. По имуществу вынужденные переселенцы не сожалеют. Думают преимущественно о том, кто будет навещать могилы родных.

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