По центру Киева пройдут урбанисты, экологи, транспортники и антизастройщики, чтобы объявить свои требования

Свой марш активисты презентовали у разрушенного здания "Квіти України".
В столице организуют первый киевский объединенный марш горожан. Урбанисты, экологи, транспортники и антизастройщики пройдут колоннами по центру Киева, чтобы объявить свои требования. В частности, остановить хаотическую застройку города, вырубку деревьев, прекратить сносы исторических зданий, реформировать транспортную систему, разработать и утвердить новый Генплан столицы.
Об этом 8 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Свой марш активисты презентовали у разрушенного здания "Квіти України". Застройщик решил снести бывший магазин-оранжерею и построить офисный центр. На защиту здания стали активисты и местные жители. Демонтаж удалось остановить, а очередной произвол застройщиков стал отправной точкой для организации "Марша за Киев", который пройдет 2 октября.
"Мы требуем остановить строительное насилие над городом. Мы требуем чистую воду и воздух. Мы требуем город, в котором будет проведена транспортная реформа", — отметила архитектор Ульяна Джурляк.
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