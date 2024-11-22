По Днепру били показательно: зачем Путину "Орешник" и почему передумал сбрасывать на Киев

Эксперт рассказал, что на самом деле кроется за экспериментальным оружием россиян.

Россия впервые использовала против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины: из Астраханской области (полигон Капустин яр) она была запущена по Днепру.

Первоначально эксперты отмечали, что новое оружие, которое использовал враг, может быть баллистической ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж ".

Позже, российский диктатор Путин заявил, что ракетный удар по Днепру наносился баллистической ракетой средней дальности действия под загадочным названием "Орешник". Мол, это новейшее оружие, которое невозможно уничтожить имеющимися средствами.

ТСН.ua расспросил у военного эксперта, какие угрозы для Украины несет использование таких ракет противником.

Почему назвали "межконтинентальной"

Военный эксперт Игорь Романенко говорит, что межконтинентальная ракета применяется между континентами, а в данном случае она была запущена из Астраханской области РФ по Днепру, поэтому это сверхзвуковая баллистическая ракета среднего радиуса действия.

"Определения "межконтинентальные" – это лишь потенциальные возможности новых российских ракет РС-26 "Рубеж" и "Орешник". Они разработаны действительно на основе прототипов межконтинентальных тяжелых ракет. "Рубеж" – экспериментальная ракета, которая у россиян находится на доработке. А" Орешник" – это более новейшая баллистическая ракета, над которой российские разработчики работали с десяток лет, как и над "Рубежом". Отличие в том, что "Рубеж" имеет лишь четыре боевых блока, а в "Орешнике", их шесть или даже больше. Применение Россией этой ракеты можно расценивать как средство морально-психологического воздействия на наших граждан, наше руководство и союзников", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006-2010 гг.).

Сколько у врага таких ракет?

Он добавляет, что ракеты "Рубеж" и "Ореншик" до конца еще не опробованы, фактически это экспериментальное сверхзвуковое оружие.

По словам Романенко, экспериментальный "Ореншик" передали в ракетный полк российской армии в октябре этого года, а уже в ноябре они совершили боевой пуск.

"Еще нужно разбираться, что именно пытались уничтожить россияне во время ракетного удара по Днепру и насколько эта ракета является точной. Если ее уже изготовили и в качестве эксперимента запустили, то, думаю, что у врага таких не больше десятка, они очень дорогие в производстве, речь идет о десятках миллионов долларов за единицу. Чтобы такое оружие эффективно использовать, его нужно масштабировать. А нам, обнаруживать, где происходит ее производство и наносить ракетные удары", – подчеркивает Игорь Романенко.

Эксперт напоминает, что опыт по уничтожению новейшей техники противника у украинских воинов есть. Например, уничтожение "Кинжалов" и российского Су-57 – истребителя нового поколения.

Путин угрожает Украине новым баллистическим оружием/Коллаж ТСН.ua

Ответ на снятие запрета на удары по РФ?

Генерал-лейтенант добавляет, что российская пропаганда сейчас пытается представить использование новейшей ракеты как ответ на снятие для Украины запрета Запада по использованию дальнобойного оружия по территории РФ.

"Но на самом деле это не так. Запрет был снят именно после шага РФ, втянувшей в войну солдат из Северной Кореи. Они их привезли и подготовили. Но поскольку реакция мира на это преимущественно отрицательна, Путин пока не принимает решения по применению 12 тысяч северокорейских бойцов на фронте. Конечно, российский диктатор может сказать своему "глубинному народу": применение ракеты "Орешник", это ответ Западу. Но на самом деле, более мощные удары россияне уже наносили по Украине управляемыми авиационными бомбами, били по одному месту несколькими "Искандерами", это мощнее, чем новая ракета", – отмечает Игорь Романенко.

Чем сможем сбивать новые ракеты?

Военный эксперт добавляет, стоит учесть, что с российской территории в Киев баллистическая ракета может преодолеть расстояние в 300 километров в 2 минуты.

"Из района пуска в Астраханской области в Киев 1390 километров. Ракета может лететь 8-10 минут, значительно быстрее она долетит до Днепра. Возможно, поэтому враг и нанес показательный удар именно по этому городу. Сделал все возможное, чтобы посеять панику", – отмечает военный эксперт.

А на вопрос: насколько наши средства противоракетной обороны способны сбивать новые ракеты россиян, отвечает так:

"У нас не очень много противоракетных комплексов. Планировалось дополнительно обустроить их 7 в этом году, но пока союзники помогли с пятью. Их нужно больше. Думаю, что Patriot способны сбивать эти ракеты. Если уже сбивали "Искандеры" и "Кинжалы", то и найдем варианты, чтобы эффективно работать по новым ракетам россиян”, – уверяет Игорь Романенко.

Удар ракетой Орешник по Днепру - Украина и НАТО собираются на экстренное заседание

Мощность – преимущество новых ракет

В Сети активно обсуждают видео взрывов новой ракеты в Днепре, кадры поразительны и чем-то сродни взрыву ядерной бомбы.

"Боевая часть ракеты "Орешник" имеет шесть или более ударных блоков. Они сбрасываются на подлете ракеты к цели. Взрывы от их подрыва накрывают определенную площадь в зоне поражения. В этом и есть преимущество этой ракеты", – объясняет эксперт.

Не предупредили США об использовании

Военный эксперт отмечает, что используя сверхзвуковую ракету Россия могла и не предупреждать об этом США, ведь с начала войны вышла из многих международных договоров.

"Не думаю, что Россия соблюдает какие-то международные соглашения, нормы или правила. Они вместе с США держали Украину в рамках использования ракет более чем на 280 километров по территории РФ. Последствия этого мы сейчас видим. Теперь вынуждены все догонять, пытаемся сделать так, чтобы радиус действия четырех типов украинских ракет были более 300 километров и они имели соответствующую мощность", – отмечает Игорь Романенко.

Почему не ударили по Киеву?

В преддверии применения Россией ракеты "Орешник", в Киеве срочно прекратили работу несколько посольств, среди них и США.

По словам Игоря Романенко, американцы, скорее всего, знали о планах Путина по ракетному удару.

"О намерениях конечно же знали. Был официальный довод до других посольств, а уже дальше реагировали – кто как. Но россияне передумали бить по Киеву, а ударили по Днепру. Думаю, у Путина решили не перенапрягать ситуацию в отношениях с США, поэтому эта ракета и полетела на Днепр", – отмечает эксперт.

Окно возможностей для Путина

Он добавляет, что сейчас для Путина есть определенное "окно возможностей" до момента, когда Трамп официально займет пост президента США.

"За это время, до конца января следующего года, Путин стремится захватить как можно больше украинской территории, влиять на руководителей других государств и таким образом с сильной позицией выходить на переговоры по остановке ведения боевых действий. Ради этого они и используют новое ракетное оружие", – подытоживает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал: по какому городу Украины РФ может запустить межконтинентальную ракету и собьет ли ее Patriot: мнения экспертов.

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