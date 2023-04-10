По городам Запорожья россияне начали бить переделанными полутонными авиабомбами, а добивают артой: последствия поражают

Чуть ли не каждый раз после таких бомбежек в городе становится меньше здоровых и живых людей.

Планировочными авиабомбами с дистанции в несколько десятков километров оккупанты расстреливают почти неделю города и села в Запорожье. В преддверии полутонных бомб взрывались в Орехове, Гуляйполе, Омельнике. К вечеру тот же многострадальный Орехов попал еще и под удар вражеской реактивной артиллерии, говорится в ТСН.

В Орехове, в Запорожье появились глубокие ямы. "Постоянные прилеты у нас. Сейчас из тяжелого вооружения стали стрелять. Это и ФАБ-500 и С-300”, – рассказывают местные спасатели.

Полутонными авиационными бомбами, переделанными для атаки с максимального расстояния, россияне бомбят Орехов, ежесуточно почти неделю. “За вчерашний день было три прилета ФАБ-500. Разбирают инфраструктуру – школы, детсады”, — рассказывают люди.

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Накануне, бомбы разорвались во дворе местной спортивной школы, посреди частной жилой застройки и вдребезги разбили здешнюю гордость — недавно отремонтированную гимназию. За последние пять дней сюда прилетели четыре вражеских переделанных авиационных бомб.

Мокрые от дождя классные журналы теперь валяются под открытым небом. Рядом – одна лишь табличка: все что осталось от здешнего школьного музея. В соседнем крыле до вчера была библиотека. Ее полностью уничтожило пламя, вспыхнувшее после взрыва. “ФАБ-500 – это полутонная бомба, авиабомба. Когда летит, ее не слышно. Подлетают больше с оккупированных территорий и сбрасывают, она долетает в город Орехово”, — рассказывают спасатели.

Чуть ли не каждый раз после таких бомбежек в городе становится меньше здоровых и живых людей.

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Во время вчерашней утренней бомбардировки, тяжелые ранения получили мужчина с женой, проживавшие вблизи школы. Но к вечеру решисты накрыли Орехов еще и из реактивных систем залпового огня.

“Вот вчера “Градами” дали. Как били, так я прятался в погребе, а потом смотрю, как отстрелялись, горит. В четырех или пяти местах горело», – рассказывает местный житель Александр.

Вдобавок к двум местным школам, только за одни сутки в Орехове, своими боеприпасами рашисты уничтожили и повредили несколько десятков частных жилых домов. К вечеру, среди огня и руины на одном из пожарищ, полицейские обнаружили тело погибшего 79-летнего мужчины.

На следующее утро в соседнем поселке после новой бомбардировки перестала существовать еще одна двухэтажная общеобразовательная школа.

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