По каким сценариям можно деоккупировать всю территорию Украины: прогноз экс-главы разведки

Малому не исключает, что ВСУ освобождают все территории, включая Донецкую и Луганскую области и южный регион, но без Крыма. За остров будет дипломатическая борьба.

Руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж рассказал, по каким сценариям можно деоккупировать захваченные территории.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Маломуж отметил, что руководитель ГУР Буданов и американский генерал Ходжес озвучивают положительную версию деоккупации Крыма. (Годжес и Буданов отмечали, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца лета 2023-го).

Россия готовится к наступлению ВСУ

По словам экс-руководителя разведки, эта версия имеет право на жизнь, но в данной ситуации у России есть модели различных защитных операций на юге. На Запорожско-Херсонском направлении враг концентрирует большие силы, как и на Донецко-Луганском.

"Их это не спасет, но может задержать ряд оперативных и стратегических мер по наступлению наших войск и освобождению территорий. В любом случае Россия готовит на базах военного слаждения те 200 тыс. мобилизованных. Они действительно будут пополнять ряды ВС РФ в плане проведения агрессивных операций. Поэтому будет большая работа для наших ВСУ", – отметил Маломуж.

Донбасс и юг – оптимистический сценарий Маломужа

По его мнению, оптимистический сценарий для Украины – это планирование наступательных операций на Востоке и Юге. Речь идет о Луганском направлении, а тогда, возможно, будут удары по Донецкой группировке, что даст перспективу освобождения Луганской, а тогда и Донецкой областей.

"И очень важное направление – Запорожско-Херсонское. Если мы грамотно спланируем стратегическую операцию: применение нетрадиционных средств, проведение плановых ударов, тыловых ударов, диверсий, обесценивание резервов, которые мы сейчас проводим. И особенно за счет новейшего вооружения и техники, а также боеприпасов к ним – есть перспектива наступательных операций на юге, которые приведут к системным отступлениям, а возможно к панике оккупантов", – сказал бывший руководитель Службы внешней разведки.

Первый сценарий – это освобождение Донецкой и Луганской, Херсонской и Запорожской областей. По самым оптимистичным прогнозам, это произойдет к лету, считает Маломуж.

"Если хорошо подготовимся и судьба будет к нам благосклонна, можем зайти в Крым. Но это будет сложно, потому что Россия готовится. Но сегодня об этом говорить рано", – предупредил он.

Умеренный сценарий – без Крыма

Однако может быть другой сценарий. ВСУ освобождают все территории, включая Донецкую и Луганскую области и южный регион без Крыма. А для освобождения Крыма будет второй этап за счет возможного проведения переговоров с западными партнерами, предоставления Крыму отдельного международного статуса, а затем переход в Украину.

"Мы работаем по разным сценариям. Мы не оставляем все дипломатические возможности давления на РФ", — отметил Маломуж.

Ядерная угроза

Он отметил, что Россия сама провоцирует мир, ведь периодически угрожает ядерным оружием. Мировые лидеры, включая Китай, Индию, Турцию, которые якобы являются партнерами России, уже жестко предупреждают Путина о недопустимости применения ядерного оружия, даже если ВСУ зайдут в Крым.

"Потому что это уже другой сценарий — не войны с Украиной, а катастрофа мира и уничтожение человечества. Я думаю, что его окружение не пойдет на этот сценарий, потому что это чревато физическим уничтожением их лично", — подытожил Маломуж.