По какому городу Украины РФ может запустить межконтинентальную ракету и собьет ли ее Patriot: мнения экспертов

После ряда тревожных новостей о вероятности мощного массированного обстрела Украины в ближайшее время, о возможном применении Россией в качестве эксперимента межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" по Украине и после временного приостановления работы некоторых посольств в Киеве из-за угрозы атаки, ситуацию для ТСН.ua прокомментировали военные эксперты и источники в Министерстве обороны.

Что говорят эксперты о ракете "Рубеж"

"Последний раз посольства объявляли о своем закрытии в начале полномасштабного вторжения. Это было в феврале 2022 года. Сигналы, когда несколько посольств, в том числе посольство США, прекращают сегодня свою работу, являются очень тревожным «звоночком». Уровень угрозы колоссальный", - говорит бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

И продолжает: "Ракета (РС-26 «Рубеж» - Ред.), безусловно, очень мощная. Боевая часть - от тонны до двух тонн. Предупреждения не являются случайными. Как только состоится старт, то будет раздаваться сигнал воздушной тревоги. Уровень опасности очень высокий. Может ли пуск этой ракеты в корне изменить ситуацию на поле боя? Я думаю, что нет. Я думаю, что это может быть некий сигнал со стороны Путина к коллективному Западу, мол, давайте быстренько со мной договаривайтесь, потому что я за себя не отвечаю".

Нынешнюю ситуацию Владислав Селезнев оценивает как достаточно тревожную.

"Но не впервые происходят ракетные атаки. ЦПД сообщает о том, что Россия накопила немало ракет, в акватории Черного моря есть носители «Калибров» с ракетами. Трое суток назад самолеты отбомбились, я думаю, что они сейчас наготове для осуществления масштабной атаки. Риск такой есть и сигналы воздушной тревоги не игнорируем сегодня и всегда", - говорит аналитик.

По словам Селезнева, меры безопасности, к которым прибегли посольства, могут быть связаны и с угрозой масштабной ракетной атаки.

"Обратите внимание на то, если бы у россиян было много ракет Х-101\555, то они бы и дальше использовали эту компоненту. Есть проблема и с носителями ракет", - резюмирует он.

Будет ли удар по Киеву

Другой военный эксперт, Роман Свитан оценивает ситуацию тоже как тревожную, но отмечает, что паниковать не стоит.

"Вероятность использования любого оружия, которое есть в наличии у России, есть. Но какой смысл использовать межконтинентальную ракету, если расстояние до цели составляет несколько сотен километров? Его нет. У оккупантов есть ракеты малой дальности. Но они используют средней дальности по Украине, хотя их дальность 5500 км. Как будто смысла нет использовать, но тем не менее они их используют, уменьшают дальность полета за счет увеличения боевой части. Но смысл удара межконтинентальной ракетой может быть не только военным, но и политическим. Если российской «соловьевщине» будет надо показать мощность российских межконтинентальных ракет, они могут ее использовать", - говорит эксперт.

По словам Свитана, эта ракета, как и другие ракеты средней и большой дальности вообще до сих пор не использовались.

"Более половины российских средств поражения до полномасштабного вторжения не использовались. Поэтому технически это возможно. Насколько это опасно для нас? Эта ракета не очень отличается от того же «Кинжала». Комплекс Patriot сможет ее уничтожить, потому что противоракеты этой установки контактные, для них все равно, что сбивать, по скорости они перехватят эти ракеты", - говорит эксперт.

На вопрос о предостережениях от посольств, которые работают в Киеве, Свитан отвечает, что, вероятно, иностранные дипломаты и их разведка получили информацию об угрозе от нескольких источников.

"Но, будет или не будет атаки - это еще большой вопрос. У них действительно накоплено много ракет, где-то для десятка атак. Надо быть крайне осторожными, когда есть извещение об угрозе баллистическими ракетами", - говорит Роман Свитан.

Ужесточенные меры безопасности

Как выяснил ТСН.ua, некоторые военные структуры сегодня также приняли усиленные меры безопасности для своих сотрудников. Резюмируя, Свитан говорит, что если россияне решат бить межконтинентальной ракетой, то могут ударить туда, где нет средств перехвата: "Но если смотреть с политической точки зрения, они могут показать даже сбитую ракету и рассказать, мол, даже Patriot не защитил Украину от нее. То есть, например, запускать по Киеву такую ракету военного смысла нет, но если перед ними будет стоять политическая задача, под Соловьева, то могут пытаться ударить и по Киеву. А потом покажут сбитую ракету и скажут, что она «выполнила боевую задачу".

В свою очередь источники ТСН.ua в военной разведке ответили, что информацией о подготовке пуска ракеты РС-26 пока не владеют. В то же время военнослужащие, знающие возможности комплекса Patriot, рассказали нам, что надеются на то, что установка уничтожит и ракету, о которой сейчас сообщается.

"В начале полномасштабного вторжения было неизвестно, сбивает ли "Patriot" "Кинжалы". Теперь всем известно, что сбивают", — говорит военнослужащий.

Напомним, в Киеве временно закрываются посольства четырех стран из-за угрозы масштабного российского удара. А Казахстан призвал граждан покинуть Украину.

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