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- Эксклюзив ТСН
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По канатам между небоскребами во время тревоги: в Киеве объяснили шокирующее видео
В Киеве социальные сети потрясло видео с человеком, который во время воздушной тревоги шел по канату на высоте 30-го этажа.
В Киеве во время воздушной тревоги киевляне заметили, как между тридцатиэтажными башнями ЖК «Солнечная Ривьера» по канату идет человек.
Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua Александр Марущак.
Видео активно обсуждают в Сети. На кадрах можно заметить на крыше одной из башен двух человек, а третий человек идет по канату, натянутому между башнями.
От этого зрелища кровь стынет в жилах, учитывая высоту, на которой всё происходит. Пользователи в сети шокированы увиденным. Кто-то пишет, что так развлекаются подростки и это нужно срочно прекратить. Кто-то шутит, что пока в Киеве звучит тревога, киевляне идут в укрытие по небу.
В полиции Киева заявляют, что к ним не поступало никаких заявлений и сообщений о нарушениях на крыше жилого комплекса.
Председатель правления ОСМД «Солнечная Ривьера» рассказала, что на самом деле происходило.
«На крыше башен работали альпинисты-верхолазы. Там идет подготовка к запланированной видеосъемке одного из телеканалов. Верхолазы проверяли своё снаряжение. Подробности съемки я не могу разглашать до момента выхода в эфир. Так случилось, что во время прохождения альпинистом по канату была объявлена тревога. Он просто дошёл до противоположной стороны, а уже потом — до укрытия», — рассказала ТСН.ua председатель правления ОСМД.
Она добавляет, что канат между башнями был установлен временно для видеосъемки.
«У нас всё под контролем. Вчера альпинисты проверяли своё снаряжение. Сегодня состоится видеосъёмка. А в воскресенье канат между башнями будет демонтирован — он был установлен там временно», — пояснила председатель правления.
Ранее ТСН.ua сообщал о том, что в Киеве на время летних каникул будет приостановлено действие бесплатного проезда для школьников. Как долго будут действовать ограничения — узнайте здесь.
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