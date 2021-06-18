По колено в воде: в Днепре дождь затопил почти полсотни жилых домов

Непогода продолжает обваливать набережную и размывать проезжую часть.

В Днепре бушует непогода. Дождь затопил разные части города, а также подмыл набережную, которая продолжает обваливаться. Местные жители передвигаются по улицам на лодках. Из-за дождя, который накрыл областной центр, затопленными оказались 47 домов и дворов.

Впечатляющие кадры горожане публикуют в социальных сетях.

Так, на улице Сичеславская Набережная продолжает разрушаться прибрежная часть пешеходной зоны. В воду падают бетонные плиты и ограждения в районе пешеходного моста на Монастырский остров. А на улице Бородинской буквально поплыл асфальт.

Фото из социальных сетей

Кроме того, пользователи соцсетей пишут, что в местах строительства метро образуются провалы почвы. Проседания земли заметили и на улице Уральской.

Дождь продолжает затапливать и дома местных жителей. В частности, на подтопления жалуются жители одного из домов, который находится на улице Янтарной.

В ГСЧС в Днепропетровской области говорят, что за минувшие сутки, 17 июня, на горячую линию спасателей поступило 138 обращений о помощи.

"Граждане обращаются за помощью в ликвидации подтоплений частных домов и домовладений. Совершили обход 47 домов и дворов для мониторинга обстановки в зоне подтопления", — отметили в пресс-службе ГСЧС области.

В свою очередь синоптики говорят, что ночью выпало 15 миллиметров осадков. И это — опасное явление.

"Ночью выпало 15 миллиметров. Это значительный дождь, опасное явление. В ближайшие дни дожди продолжатся, в основном — в дневное время. Однако по интенсивности они уже не будут такими сильными", — рассказала ТСН.ua синоптик первой категории Наталья Логвиненко.

Напомним, что в Днепре над городом повисли облака, которые многие сначала приняли за торнадо. Однако со смерчем у них нет ничего общего.

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