"По лицу было видно, что ей страшно": зачем парни издевались над немощной пенсионеркой и что о них известно

Полиция открыла уголовное производство по факту домашнего насилия над женщиной.
В Сеть попало видео, как молодые ребята развлекаются рядом с немощной пожилой женщиной. Один из них направляет на нее что-то вроде пистолета, кто-то угрожает кулаком, а еще один якобы пытается выстрелить себе в висок рядом с головой женщины.
О том, что побудило молодежь к таким жестоким развлечениям — 2 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
На видео ребята развлекались, а 76-летняя больная женщина только покачивала головой. Она – родная бабушка того, кто снимал. А с пистолетом в руках – друзья внука больной женщины.
Журналистам ТСН удалось отыскать "героев" раньше полиции. Выяснилось, что видео в свой Instagram выложил Александр Скуба.
"Ей же не было плохо, она не понимала, что происходит. Для нее это было, как животные видят вокруг себя и чисто инстинктивно реагируют...", — рассказал он ТСН во время встречи.
Другой парень с видео называет себя Олегом Мостовым. Он хорошо знает больную женщину. Говорит, она бывшая теща его родного дяди.
"Когда ты с ней общаешься, она понимает тебя, но не полностью. Что-то понимает, что-то не понимает. Возможно она эту ситуацию тоже не восприняла, но по лицу, конечно, было видно, что ей страшно было. Но после съемки видео с ней все было нормально", — отметил он.
Также ребята уверяют, что пистолет ненастоящий.
За женщиной ухаживают ее дочь с сыном Эдуардом, он двоюродный брат Олега. Пистолет на видео принадлежит, якобы, именно Эдуарду.
В скандальные истории, по крайней мере, один из ребят, попадает не впервые. В феврале этого года Александра Скубу разыскивала полиция. Ему тогда еще не было 18, а он исчез и не выходил на связь с родителями. Именно в этот период он был отчислен с третьего курса транспортного колледжа.
Отец Саши с семьей не живет лет 15. Видео его не удивило. Говорит, каждый день выслушивает коллекторов, потому что его сын набрался кредитов.
"Я не удивился, но в обществе так себя не ведут, он со мной не желает общаться. Думаю, что пора посадить на полгодика в исправительную колонию", — говорит отец Александра Дмитрий Скуба.
Между тем, авторы скандального видео сняли еще одно. Уже с извинением. А вот общественное мнение в этой истории единогласно:
- Ого, выросли детки. Родители, наверное, "гордятся". В полиции потом будут сопли разводить: не портите детишкам будущее;
- Придет время и их старости;
- Давайте начнем с того, что она чья-то бабушка. Ведь не в чужой квартире они все это творили. Как такое вообще могло прийти в голову? Что они курят?
Дочь прикованной к постели женщины, говорит Олег Мостовой, до сих пор не в курсе этой истории с ее мамой.
"Не хочется пока портить ее настроение, пусть она сама об этом узнает", — говорит он.
Зачем ребята издевались над немощной пенсионеркой объяснить так и не смогли. Полиция открыла уголовное производство по факту домашнего насилия над женщиной. Одного из участников съемок уже допросили.
Читайте также:
- Затащил в авто и угрожал пистолетом: в Кривом Роге мужчина похитил бывшую жену, потому что хотел помириться
- Купили машину, балаклавы и пистолет: под Одессой двое братьев готовили разбойное нападение на 70-летнюю женщину
- "Каждый бы вступился": под Киевом "рыцарь", бросавшийся на медсестру с пистолетом, может сесть за решетку