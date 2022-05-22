По миру распространяется обезьянья оспа: заболели преимущественно мужчины, но установить источник заражения не удается

Еще не оправились после коронавируса, как миром распространяется новая вспышка — обезьяньей оспы. В последние недели зафиксировали десятки случаев.

Уже более сотни случаев в не менее 12 странах мира с диагнозом Обезьяньей оспа в больницы теперь еженедельно попадают новые пациенты — большая часть из них это мужчины, говорится в ТСН.

В Италии недуг зафиксировали у 3, большинство заболели после отпуска. «Считается, что вирус обезьяньей оспы имеет умеренную передачу среди людей. Вероятность дальнейшего распространения вируса через тесный контакт, например через половые контакты, считается высоким», — отмечает спикер Европейской комиссии Стефан де Керсмекер.

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Эта болезнь на самом деле не новая. Случаи были еще в прошлом веке преимущественно в Африке. Характерны сыпи, которые впоследствии превращаются в волдыри, лихорадка, боль головная и в мышцах, а также увеличение лимфатических узлов — таковы характерные признаки обезьяньей оспы. Симптомы на самом деле только звучат ужасно, говорят врачи, потому что болезнь в большинстве своем протекает мягко, процент смертности невелик, а пациенты выздоравливают через несколько недель. И хотя лекарства от обезьяньей оспы нет, но предыдущие исследования показывают вакцина против обычной оспы на 85% эффективна против него, так как эти вирусы очень похожи.

Что сейчас больше всего беспокоит экспертов, это то, почему случаев болезни стало больше в нетипичных для этого странах. "Что необычно, так это то, что случаи зафиксированы во многих городах, на континентах, которые отдалены друг от друга. Думаю со временем пазл сложится. И что необычно, большинство из этих людей не ездили в Африку, не контактировали с экспортируемыми оттуда животными", – говорит представитель американского общества тропической медицины и гигиены Дэниел Бауш.

Случаев обезьяньей оспы станет больше летом, когда начнутся фестивали и вечеринки. Но говорить о пандемии масштабов коронавируса, рано, убеждают исследователи. Обезьяну оспу под контроль уже взяли и мониторят в ВОЗ. «Что нам действительно нужно, так это понять основную эпидемиологию оспы обезьян. Это еще раз подчеркивает опасность таких вирусов. Конечно, это в поле нашего зрения. Но в первую очередь нужно исследовать недуг в странах Африки, чтобы выяснить, как он циркулирует и риски, которые они могут вызвать», — отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

Пока же ВОЗ настоятельно рекомендует не стагматизировать людей из-за болезни. Иначе больные реже будут обращаться за медицинской помощью, и тогда с оспой обезьян будет справиться сложно.

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