По соседству с боксером Усиком: в поселке под Киевом продают имение за 15 миллионов долларов (фото)

В поселке Ворзель под Киевом выставлено на продажу имение за 15 миллионов долларов (562,5 млн гривен). Двухэтажный дом расположен на трех гектарах земли среди сосен.

Объявление размещено на одном из сайтов для продажи недвижимости.

Отметим, что минимальная зарплата в Украине составляет 6 700 гривен. То есть для того чтобы заработать на такой дом, имея такой заработок и откладывая все деньги, понадобилось бы около 83 955 лет.

Общая площадь дома 2,5 тысяч квадратных метров. Кроме жилого дома, на территории расположены хозяйственные постройки и дома для охраны.

Дом в Ворзеле/dom.ria.com

Дом в Ворзеле/dom.ria.com

Автор объявления пишет, что каждое здание выполнено в оригинальном стиле, а для внутренней отделки использовали только натуральные материалы.

В доме есть десять комнат. Судя по фото, места здесь хватит для нескольких семей. Кроме спален и санузлов, в доме есть кабинеты, детская комната, бильярдная, кинотеатр, баня, комната для персонала и погреб для вина.

Дом в Ворзеле/dom.ria.com

Дом в Ворзеле/dom.ria.com

Дом в Ворзеле/dom.ria.com

Дом оборудован мебелью и техникой. На территории есть открытый бассейн и открытый ландшафтный дизайн.

Среди известных людей в поселке Ворзель вместе с семьей проживает украинский боксер Александр Усик, который станет соседом будущих владельцев имения за 15 млн долларов.

Дом в Ворзеле/dom.ria.com

Дом в Ворзеле/dom.ria.com

Дом в Ворзеле/dom.ria.com

Напомним, в Киевской области староста Ворзеля оскандалился заявлением: россиян назвал "старшими братьями", а войну — "сложностями".

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