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По супермаркету в Киеве гоняли мыши: что теперь будет с продуктами и магазином (видео)

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
4023
Время на прочтение
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По супермаркету в Киеве гоняли мыши: что теперь будет с продуктами и магазином (видео)

После того, как в "Новусе" в Киеве заметили мышь, заведение обязали провести дератизацию © Parks Victoria

Заведение обязали провести усиленные мероприятия по дератизации помещений.

В Киеве проверили супермаркет "Новус" на Кольцевой,12, где посетители заметили спокойно разгуливавших заведением мышей. Как утверждали очевидцы, персонал заведения никак не реагировал на замечания посетителей, а только улыбался.

Ситуацию для ТСН.ua прокомментировал начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он сообщил, что в магазине уже проведена проверка и вынесено решение об устранении выявленных нарушений.

"О магазине "Новус", где разгуливали мыши — факт подтвердился. Магазин посетила наша инспекция. Было вынесено решение Госпродпотребслужбы о приведении магазина в надлежащий вид, согласно действующему законодательству. А именно — там должны провести усиленные дератизационные мероприятия и изъять из продажи продукты питания, в которые могли попасть грызуны", – рассказал Рубан.

Он добавил, что заключенное "Новусом" соглашение с предприятием, которое должно было бы провести дератизационные мероприятия, фактически не выполнялось. Поэтому Госпродпотребслужба обязала предприятие это сделать.

Рубан добавил, что сам магазин продолжает работу, из него изъяты только те продукты, с которыми могли контактировать грызуны.

Напомним, в марте в киевском магазине АТБ-маркет клиенты приобрели батон с мертвой мышью внутри упаковки. Столичная Госпродслужба принялась расследовать этот инцидент.

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Дата публикации
Просмотры
4023
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