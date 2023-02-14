"По сути это — крылатая ракета": эксперт предположил, что у ВСУ есть оружие, летящее на 1000 километров

ВСУ предположительно сделали из старого советского беспилотника Ту-141 "Стриж" крылатую ракету, которая способна долетать до России и устраивать там "хлопки".

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный редактор военного портала Defence Express Олег Катков.

"Украина уже наносит удары по стратегическим объектам в России — это военные аэродромы, где базируется стратегическая авиация РФ, склады с оружием, командные пункты. Судя по тем обломкам, которые публикуют оккупанты, один из "генераторов хлопков" был сбит под Калугой. Речь идет о Ту-141 "Стриж". Это раньше был советский разведывательный беспилотник, он очень архаичен, там использовалась обычная пленка, его методика была такая: он запускается, летит на определенной высоте, делает снимки поверхности на пленку, летит назад, садится на парашюте и тогда пленку проявляют. Такова была оперативность его", — пояснил Катков.

Главный редактор военного портала Defence Express считает, что именно эти беспилотники ВСУ могли модифицировать, превратив в крылатые ракеты.

"А потому лучше всего — это сделать из него крылатую ракету. У него высокая скорость и дальность до тысячи километров. У него есть резервы для установки боекомплекта — если забрать парашют и старую камеру, он может нести боеприпас весом 100 кг. В итоге — это крылатая ракета, но это старая разработка, которой пока можно пользоваться", – пояснил эксперт.

Напомним, в воскресенье, 12 февраля, произошел пуск первого дрона-камикадзе украинского производства.

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