По три операции за смену: как в Днепре спасают раненых воинов и говорят медики и защитники Украины

В больницах Днепра спасают раненых защитников Украины. Сюда привозят воинов с востока и юга с минно-взрывными и пулевыми ранениями. После того, как медикам удается стабилизировать состояние военных, их отправляют в другие области на реабилитацию.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

23-летний Алексей доставлен в Днепр после ранения на Запорожском направлении. Медикам удалось извлечь из тела парня большие обломки и сейчас обрабатывают раны.

Алексей вспоминает, что враг попал по бронемашине противотанковой ракетой. Он помогал раненым и вытаскивал погибших собратьев, сразу не понял, что и сам изрядно пострадал.



Военный признает: ситуация на передовой сложная, но бойцы держатся. Кроме собственного выздоровления, у него самая заветная мечта.

"Завершение войны, тихой и спокойной жизни", – говорит Алексей.

Раненый воин Алексей

Раненых защитников в госпиталь в Днепре доставляют постоянно. Хирург говорит: у него чуть ли не каждого изменения по три операции. Медики делают все, чтобы бойцы выжили.



"Мы не можем прогнозировать что-то. Бывает, поступают бойцы с маленькими дефектами на коже, но осколок проходит и поражает и кость, и нервы, и сосуды, поэтому в этом сложность", — говорит хирург.

Больница в Днепре

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Напомним, освобожденный из плена парамедик рассказал о зверствах россиян.

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