По Украине прошла волна псевдо-минирований: где искали бомбы и есть ли пострадавшие

По Украине прошла волна псевдо-минирований: где искали бомбы и есть ли пострадавшие

С начала года уже поступило 145 вызовов о заминировании.

Заминировал елку на главной улице и угрожал ее взорвать. В Одессе пришлось на несколько часов перекрыть Дерибасовскую из-за шутника, который весь день держал в напряжении оперативные службы.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 13 января.

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Сначала сообщил анонимным письмом о заминировании всех торгово-развлекательных центров, а затем и праздничного дерева. Специалисты все проверили – опасности не обнаружили. И говорят, что подозреваемого уже вычислили, так что задержат — в ближайшее время.

Сейчас силовики ищут авторов других сообщений о минировании. Письма с угрозами накануне приходили не только в Одессе. В Черкассах и Львове из-за них были эвакуированы школы. В столице на час парализовало подземку, так как неизвестные сообщили о минировании четырех центральных станций.

Искали бомбы и на двух аэродромах. Многие сообщения с угрозами, говорят силовики, поступают со временно оккупированных территорий. Обычно анонимные эмейлы приходят в адрес полиции и СБУ.

"В таком случае речь идет о заминировании одновременно 200-300 объектов. И это очень большая нагрузка на правоохранителей. Но в то же время на такой вызов мы реагируем, проверяем все объекты. С начала года уже поступило 145 вызовов о заминировании", – рассказала пресс-офицер Нацполиции Украины Марьяна Рева.

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