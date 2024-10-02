По Украине распространяется еще одна стихия: фото, видео

Пылевая буря с Каспийской низменности начала накрывать Украину с понедельника.
В Киеве воздух не загрязнен. Все показатели сейчас в норме и чрезмерной пыли в атмосфере из-за песчаной бури с Каспийской низменности пока не фиксируют.
Об этом ТСН сообщил главный санитарный врач Киева Сергей Чумак — говорится в материале корреспондента ТСН Алины Лисовой.
Першение в горле, пощипывание слизистой глаз и плохая видимость на дороге. Такие последствия песчаной стихии команда ТСН зафиксировала на Херсонщине.
"Такое впечатление, будто в глаза насыпали песка", — говорит корреспондент ТСН Наталья Нагорная.
Пылевая буря с Каспийской низменности начала накрывать Украину с понедельника. Первыми запылило Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Николаевскую области. Местные в соцсетях жаловались, что им трудно дышать. И показывали деревья, машины и дороги, покрытые рыжей пылью.
Специалисты прогнозировали, что пылевая буря с Каспийской низменности будет накрывать нашу страну волнами в течение всей недели. А до Киева доберется к среде. Пыль может стать дополнительным фактором ухудшения состояния воздуха, который и так загрязнен гарью от пожаров, бушевавших вокруг столицы в сентябре.
Синоптики прогнозируют — до Киева пылевая буря может добраться уже ослабленной. Но следовать советам медиков нужно, по меньшей мере, до пятницы: пыль наступает волнами, поэтому ситуация может измениться.
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