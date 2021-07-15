По улицам местные ходят с оружием, еды нет: заложниками вооруженного противостояния в ЮАР стали украинцы

По улицам местные ходят с оружием, еды нет: заложниками вооруженного противостояния в ЮАР стали украинцы

По приблизительным данным в ЮАР украинцев более сотни.

В Южно-Африканской республике среди массовых протестов и мародерства оказался украинец Юрий Принич. Именно он в прошлом году отказался от эвакуации из Уханя в разгар пандемии ради любви. Сейчас Юрий просит о помощи, потому что из-за конфликта в ЮАР элементарно не хватает пищи.

О жизни в мятежной стране — 15 июля мужчина рассказал в сюжете ТСН.19: 30.

Он — из Украины, она — из ЮАР. Романтическую историю этой пары украинцы впервые услышали еще в начале пандемии. В феврале 2020-го ради невесты Роксен Юрий Принич отказался возвращаться из охваченного вирусом Уханя. Тогда пожениться им помешала бюрократия.

Осенью пара стала супругами, и сейчас вот уже более полугода они живут в Южно-Африканской Республике. Но здесь влюбленных настигла другая беда. Несколько дней назад в ЮАР арестовали бывшего президента и сразу вспыхнули протесты. Погибших от столкновений уже более семи десятков. По улицам местные вынуждены ходить с оружием, чтобы не стать легкой мишенью.

Но хуже всего, чего сейчас боятся здесь люди — не это. А голод. Кадры, как люди крушат витрины, выносят из магазинов весь товар и жгут торговые центры уже облетели весь мир.

"С этого все началось, начались огромные волны грабежа. Вплоть до того, что они сожгли около 20-30 торговых центров, фабрики, склады ... У нас есть еще еда на пару дней, но что делать после этого — без понятия", — рассказывает Юрий.

Что творится в магазинах Юрий показывает на примере обычной заправки. На полках — пусто.

"То есть на заправке так же само бензина нет, еды нет. Торговые магазины, уцелевшие, распродали еду и новой еды нет", — продолжает он.

Новости мира: в ЮАР среди массовых протестов и мародерства оказался украинец

Помощи от местных властей Юрий решил не ждать и уже обратился в наше посольство. Однако там проблему с едой пока решить не могут.

Как действовать таким как Юрий — а по приблизительным данным в ЮАР украинцев более сотни — ТСН решила выяснить в МИД. Но там ответа пока не дали.

Между тем Юрий признается — если ситуация на его новой родине не улучшится, планирует с женой выезжать в Украину.

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