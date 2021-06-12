По всей Украине заработали пункты вакцинации: охотно ли идут прививаться и как получить укол

В пунктах вакцинации принимают и по предварительной записи, и тех, кто просто пришел.

Во всей стране открывают пункты выходного дня для прививок. Уже 15 областных центров обустроили такие места. И все больше малых городов поощряют жителей вакцинироваться от COVID-19. Всего в эти выходные прививаться можно в 50-ти населенных пунктах.

Об этом говорится 12 июня во сюжете ТСН.19:30.

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Колют китайскую вакцину CoronaVac. Принимают и по предварительной записи. И тех, кто просто пришел в пункт. Приоритет — пожилым людям.

На рынке Черновцов работает 12 тыс. предпринимателей. Но сегодня согласились на вакцинацию только 50 человек. И те, кто пришел, говорят, прививаются и для здоровья, и для работы.

А в Харькове первый в городе пункт развернули в банке. Это древнее поместье некогда построил чиновник-налоговик. Сначала горожан осматривают медики, а потом уже отправляют на процедуру. Сейчас прививают китайской вакциной CoronaVac.

В Херсоне один из пунктов вакцинации просто в торговом центре. Врачи говорят, что здесь даже уютнее, чем в поликлинике, потому что есть кондиционеры.

Константин — моряк. Вакцинируется, прежде всего, для себя, потому что перед рейсом все равно будет сдавать тест.

В Броварах спасатели из громкоговорителя призывают идти прививаться. Пункт обустроили в легкоатлетическом манеже. Семейный врач консультирует перед введением вакцины.

В разных городах могут увеличивать количество пунктов вакцинации, если будут видеть спрос среди людей.

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