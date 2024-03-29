Победа или поражение Украины: какие будущие сценарии войны рассматривают западные СМИ

Украину ждет "критическая фаза" в войне до сентября, если Запад оперативно не передаст больше оружия.

Война в Украине не продлится годами, а может быть приостановлена или "заморожена" уже в 2024 году. В то же время существует большой риск потери Украиной территорий и продвижения оккупантов вглубь страны. Есть даже версия, что в июле российские войска могут снова оказаться под Киевом. Чтобы этого не произошло, нужно больше западной помощи, и немедленно.

Какие сценарии войны в Украине, победу или поражение рассматривают западные СМИ – читайте на ТСН.ua.

Окно возможностей для России и самый опасный период для Украины: Politico

Издание Politico опубликовало статью, авторы которой высказывают мнение, что Украина приближается к самому опасному периоду в войне с тех пор, как впервые поразила мир героической обороной Киева в начале полномасштабного вторжения РФ.

Также читайте Путин готовит новое наступление на Украину: где и когда оно может начаться

"Возникает вопрос: находится ли страна под угрозой потерять себя", — рассуждают авторы материала.

В публикации обращается внимание на западную военную помощь для Украины. Хотя оружие поступало в огромных количествах, это никогда не было достаточно быстро, и часто сопровождалось "заламыванием рук" как со стороны лидеров как США, так и Европы. Они боялись эскалации со стороны РФ и были напуганы ее ядерными угрозами. Как регулярно отмечают украинцы, поступившего оружия хватает, чтобы страна выдержала, но его далеко не достаточно, чтобы выиграть войну.

Проблема с нехваткой военной помощи

А еще есть пакет помощи от президента США Джо Байдена на 60 млрд долл., который остается заблокированным в Конгресте. Украинские чиновники и законодатели надеются, что США не оставят государство в беде. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что в первые месяцы войны партнеры Украины "показали, что в состоянии шока они способны принимать головокружительные решения". Но потом для них ситуация нормализовалась, "и вы стали видеть, как они возвращаются к привычному способу ведения политики".

Politico задает вопрос: а что будет, если в США так и не примут помощь Украине на 60 млрд долл. Народная депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ответила лаконично — "страшно".

Также читайте Война в кредит или аналог ленд-лиза: когда и как именно Украина может получить американское оружие

Европа в то же время пытается помочь Украине компенсировать колоссальную нехватку артснарядов. Но, отмечают авторы статьи, ЕС раньше давал обещание и не выполнил его вовремя.

Увольнение Залужного и другие ошибки

Как говорится в публикации, многие в Украине, включая военнослужащих на фронте, считают ошибкой увольнения президентом Валерия Залужного с должности главкома ВСУ.

Среди других ошибок власти Politico называет медленное начало строительства оборонительных укреплений перед ожидаемым весной или летом российским наступлением. Еще одна проблема – неспособность выйти из тупика, связанного с мобилизацией, и перейти к большому призыву в армию.

"Украине отчаянно не хватает не только боеприпасов и оружия – всплеск патриотического запала, когда пункты вербовки были переполнены добровольцами, уменьшился, поскольку война продолжается уже третий год. Сейчас Украина пытается призвать людей на поле боя, которое пожирает ее солдат", – говорится в статье.

Валерий Залужный и мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

"Часы тикают"

Там отмечается, что законопроект о мобилизации уже месяцы как застрял в Раде, "поскольку Зеленский, парламент и Минобороны продолжают перекладывать ответственность. Но учитывая, что Путин, как сообщается, планирует мобилизовать гораздо больше после своего фиктивного переизбрания, часы тикают".

По оценкам польского военного эксперта, директора Rochan Consulting Конрада Музыки, сейчас для России появилось окно возможностей, поскольку "нехватка живой силы и артиллерийских боеприпасов не позволит украинцам проводить эффективные оборонные операции".

"Критическая фаза" войны и "заморозка" боевых действий: Die Welt

Немецкая газета Die Welt описала несколько возможных версий развития событий в войне. В статье предполагается, что война вряд ли продлится еще несколько лет, она может быть "заморожена".

Die Welt приводит следующие дальнейшие сценарии хода войны:

Боевые действия, вероятно, будут "заморожены".

Без паузы впоследствии ни у России, ни у Украины не будет преимущества на поле боя.

У Украины нет никакой перспективы вернуть себе оккупированные территории в 2024 году.

Ожидаются новые наступления РФ и потери украинских территорий.

Российские войска попытаются прорвать первую линию обороны ВСУ. Сейчас есть большой риск продвижения врага вглубь Украины (вплоть до Днепра).

(вплоть до Днепра). Украину ждет "критическая фаза" в войне до сентября, если Запад оперативно не передаст больше оружия.

Запад полностью недооценил военные возможности РФ: у агрессора достаточно ресурсов и глобальной поддержки для продолжения войны.

В публикации отмечается, что слабая поддержка Украины со стороны Запада и ее оборонная позиция будут играть ключевую роль в развитии войны. Если война не будет "заморожена", то впоследствии на поле боя ни одна из сторон не будет иметь преимуществ.

К слову, недавно за "замораживание" войны в Украине высказался лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених. Заметим, что у правительства ФРГ противоположная позиция. По словам политика, в любой момент может открыться "окно возможностей" для прекращения огня. На его заявление отреагировала, в частности глава МИД Германии Анналена Бербок, которая указала, что "кто-то, кто считает возможным замораживание войны против Украины, должен обратиться к истории". Подверг критике заявление Мютцениха и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Что касается позиции самого канцлера Германии Олафа Шольца, то она звучит так:

"Позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Путину просто нужно прекратить свою варварскую кампанию и вывести войска ".

Украина начнет терять территории: все решится в течение 5-8 месяцев – The Economist

"Глухой угол" на фронте уже не кажется таким плохим сценарием, пишет издание The Economist. Война вряд ли продлится еще несколько лет, вместо этого может быть приостановлена уже в 2024 году. В статье говорится, что ВСУ крайне не хватает бойцов и боеприпасов. Пока ситуация не такая критическая, и защитники Украины сдерживают вражеское нашествие, но если тенденция сохранится, государство начнет терять территории. Все решится в течение 5-8 месяцев.

В публикации также описывается, что с момента захвата Авдеевки в феврале оккупанты усиленно давят на восток Украины и пытаются продвинуться как можно дальше к западу от города, чтобы помешать ВСУ сформировать там более крепкие оборонительные линии. Пока что россияне прошли всего 7-10 км, но более масштабное наступление ожидается летом.

"Следующие 5-6 месяцев могут быть критическими", – дал оценку Конрад Музыка, аналитик компании Rochan Consulting и автор сайта Ukraine Conflict Monitor.

А по словам Майкла Кофмана из Фонда Карнеги за международный мир, приоритетами для Украины являются "живая сила, укрепления и боеприпасы".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Война может приостановиться уже в 2024-м! На каких условиях и когда именно?

Выход из патовой ситуации единственный – увеличение западной помощи, и то немедленно

"Россия может выпускать не менее пяти артиллерийских снарядов, а Украина – всего один за один промежуток времени. Хотя законопроект о поддержке Украины в США все еще в "заложниках" предвыборной гонки, Европа только с опозданием берет на себя этот вызов. Тогда как Россия сейчас производит около трех миллионов артиллерийских снарядов в год и получает дополнительные от Северной Кореи и Ирана, Европа планирует производить всего лишь 1,4 миллиона снарядов в год до конца 2024 года, и нарастить это количество до двух миллионов в конце следующего года", – пишет The Economist.

Украине уже не хватает как средств ПВО, так и ракет к ним. Не говоря уже о ракетах Taurus, которые немцы никак не хотят передавать, чтобы не дай Бог не "заострить" ситуацию.

Какое оружие необходимо для перелома хода войны и победы над РФ: The Telegraph

В публикации The Telegraph отмечается, что значительно большая материальная поддержка со стороны Запада поможет Украине достичь прогресса в освобождении территории. Так, всего три вида оружия способны переломить течение войны.

В первую очередь, ВСУ нужны артснаряды. Но ситуация сейчас такая, что из-за заблокированной помощи для Украины в Конгрессе США и последующего сокращения количества боеприпасов уменьшили ежедневный запас снарядов для украинцев на две трети.

Вторая большая потребность Украины – батареи ПВО Patriot и ракеты к ним.

"Удвоение или утроение количества Patriot может помочь украинцам вернуть контроль над линией фронта в воздухе, а также уменьшить количество масштабных и кровавых ракетных ударов России по украинским городам", – отмечают журналисты.

Третий вид вооружения, в котором нуждается Украина, – бронетехника. В публикации указывается, что американские Bradley и Abrams являются одними из лучших бронемашин в мире. В контратаках против штурмовых групп врага к западу от Авдеевки с помощью этой техники удалось замедлить зимнее наступление России.

Patriot / Фото: Associated Press

В июле 2024 года войска РФ могут снова стоять под Киевом: The Times

Колумнист Иен Мартин в материале для издания The Times заявил об угрозе, что в июле 2024 года российские войска снова могут оказаться под Киевом. А президент Владимир Зеленский в таком случае снова обратится к странам Запада с просьбой не вывозить его, а предоставить необходимые боеприпасы для противостояния врагу.

Автор статьи указал, что вопреки распространенному мнению, что война в Украине – это вечный "замороженный конфликт", на фронте продолжается острое противостояние, и существует реальный риск, что ВСУ будут отброшены.

Также читайте Новое наступление России: пессимистический прогноз журналистов The Economist

В публикации отмечается, что в случае поражения Украины следующей целью президента РФ Владимира Путина могут стать страны Европы. Тамошние правительства, наиболее поддерживающие Украину, обеспокоены возможностью худших сценариев.

"Президент Макрон четко ощутил опасность и пытается направить Запад к более силовому подходу, повышая возможность введения наземных войск. Другие страны, например Германия, решительно это отрицают. Когда, наконец-то, будет понятно, что мир для европейского населения гарантируется только силой? Когда Украина падет и Путин перейдет к угрозе странам Балтии, Польши, Финляндии, Швеции или Норвегии? Никто, кто является сторонником украинского самоопределения против российского варварства, не хочет, чтобы этот ужасный сценарий осуществился. Но ставки очень высоки. Мы должны осознавать ужасную цену поражения", — подчеркнул автор статьи.

Читайте также: