Победа или заморозка: почему на Западе до сих пор верят, что в какой-то момент Путин сядет за стол переговоров

Украина должна выйти на переговоры с Россией с позиции силы. Поворотным моментом может стать выход ВСУ к Азовскому морю. Так считают на Западе. Но Путин не пойдет на переговоры. Он готовится к очередной волне мобилизации.

Война может длиться годами, если не десятилетиями, потому что у России есть неограниченный мобилизационный ресурс и она все больше переводит страну на военные рельсы. Именно такой нарратив сейчас можно услышать не только на Западе, но и в Украине. И снова звучат два полярных мнения: одни говорят, что нужно садиться за стол переговоров и замораживать линию фронта; другие – что в США растет поддержка предоставления Украине более мощного оружия.

Но, ни в интересах Запада, ни тем более Украины, долгая затяжная война. Во-первых, для наших союзников и партнеров это будет дешевле в прямом и буквальном смысле. Во-вторых, это позволит нанести стратегическое поражение России, пока она полностью не перестроилась на военный лад и не объявила новую волну мобилизации. А в ГУР Минобороны Украины предупреждают, что в этот раз это может быть 450 тыс. пушечного "мяса".

Но ведь не все на Западе разделяют это мнение. У некоторых до сих пор есть слепая вера в то, что без современной авиации и дальнобойных ракет, Силы обороны Украины, ценой собственных жизней, выйдут к Азовому морю. И вот тогда Путин точно сядет за стол переговоров. А потом можно будет десятилетиями договариваться по Крыму и Донбассу. Но на самом деле это лишь подтолкнет Путина к расширению войны. Как дальнейшие сценарии развития войны видят на Западе? Что пишет западная пресса, эксперты и военные аналитики? Читайте в традиционном обзоре ТСН.ua.

Медленное контрнаступление: нужно менять тактику – что не так

То и дело украинское контрнаступление, которое стартовало в начале июня, поднимает мощную информационную волну на Западе. Сначала там сетовали на его медлительность. Пока же – на неправильную планировку. В Пентагоне утверждали, что для прорыва Силы обороны Украины должны сосредоточить максимальное количество сил только на одном участке фронта – на Юге, чтобы быстро захватить Мелитополь и выйти к Азовского моря.

На это резко ответил президент Зеленский, напомнив, что на Востоке Россия сконцентрировала 200 тыс. группировок, поэтому если Украина начнет перебрасывать свои силы, через несколько дней будут Славянск и Краматорск.

Потом они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега (Днепра – ред.). Я считаю, что именно такая надежда у них. Харьков. Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают", – заявил Зеленский.

Также американские командиры призвали украинское командование разумнее использовать артиллерию и меньше полагаться на беспилотники, а больше на наземную разведку. Впрочем, американские партнеры признают, что офицеры США никогда не воевали в таких непрерывных и жестоких боях, как в Первую мировую. The Wall Street Journal писала о критике главкома ВСУ Валерия Залужного в адрес американцев, мол, они не понимают природу этого конфликта.

"Это Курск", — сказал Залужный WSJ, имея в виду Курскую битву времен Второй мировой, впрочем, обнадеживая, что украинские войска находятся на пороге прорыва. По информации The Guardian, недельные споры между военными США и украинским командованием завершились встречей Валерия Залужного с американским генералом Кристофером Каволи и начальником штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакиным в секретном месте на польско-украинской границе.

Цель этой встречи – помочь Силам обороны Украины перестроить стратегию контрнаступления до наступления зимы. И будто бы Валерий Залужный согласился с этим, а ВСУ сосредоточились на запорожском направлении, перебросив туда некоторые силы из Бахмута. Об этом осторожно писали американские СМИ, однако наше командование не подтверждает. В то же время Минобороны Украины подтвердило увольнение Роботиного, позволяющее контролировать автодорогу в Токмак и дальнейшее продвижение в этом районе.

В своей статье NYT пишет, что взятие Роботиного может открыть Украине дорогу к Токмаку – автомобильному и железнодорожному узлу, отвоевание которого облегчило бы путь в Мелитополь – ворота к Азовскому морю. Однако, по данным спутниковых снимков, выход в Токмак проходит через еще две российские линии обороны. Также военные аналитики, на которых ссылается NYT, предполагают, что российское командование может опрокинуть силы с Востока на Юг, чтобы поразить украинские силы на открытой местности, пока вторая и третья линии обороны будут готовиться к боевым действиям.

Успеть до зимы: почему это может быть ложная тактика

"Это будет долгая война, и нам нужно, чтобы Украина победила". Это цитата из статьи американского генерала в отставке Дэвида Петреуса и старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Фредерика Кагана The Washington Post. По их оценкам, украинское контрнаступление будет продолжаться еще не менее четырех месяцев. Они приводят пример войны США в Ираке, где 650 тыс. американских военнослужащих разгромили иракскую армию за 100 дней, однако после 39-дневных ударов по иракским войскам с воздуха. У Украины такого преимущества нет.

Похоже, что в отличие от Пентагона и американского генералитета Тони Радакин, с которым также встречался Валерий Залужный, в целом одобряет действующий подход украинского командования, заключающийся в истощении российских сил, обескровливании резервов, с которыми у России и так плохо, и перерезании логистических цепей. .

"Непонятно, насколько сильно заминированы или укомплектованы второстепенные оборонные линии России, но есть веские основания сомневаться, что у россиян большое количество высококвалифицированных солдат, их удерживающих. Самое важное, что России не хватает больших оперативных резервов. Это означает, что любой украинский прорыв". существующих линий будет трудно быстро закрыть. Это то, на что делает ставку Украина", — считают Петреус и Каган.

В статье о постепенном продвижении украинских сил CNN достаточно справедливо указывает критикам на плотность российских минных полей, которые приходится преодолевать, и большое количество вражеских беспилотников, висящих в небе круглосуточно, поэтому куда-то продвинуться и остаться незамеченным почти невозможно. Враг массово использует управляемые авиабомбы, защиты от которых у нас нет. Украинские военные рассказывают, что, в отличие от Бахмута, у Роботиного нет подвалов, где можно было бы спрятаться, — просто открытые поля и разбомбленные лесопосадки, от которых практически ничего не осталось. Тем не менее, наши силы продвигаются, чтобы поставить Токмак под огневой контроль артиллерии.

"Мы не считаем, что конфликт зашел в тупик", — сказал на прошлой неделе советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Вместе с тем, из Вашингтона звучит все больше пессимистических оценок о том, что до конца этого года Силам обороны Украины вряд ли удастся пробить российский сухопутный коридор от Донбасса до Крыма, выйдя к Азовому морю. Однако не из-за плохой тактики или стратегии ВСУ. В США почему-то решили, что того количества тяжелой техники и вооружения, которое Украина получила в этом году, должно вполне хватить для летнего этапа контрнаступления.

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Наши союзники тоже оказались не готовы к такой плотности российских минных полей и количеству беспилотников, которыми враг просто выжигает нашу тяжелую технику. А быстро восполнять потери нечем. Как оказалось, на складах у наших партнеров не так уж много осталось, а ОПК еще не работает на полную мощность. Хотя, по словам спикера армии США в Европе Мартина О'Доннелла, в настоящее время проходят подготовку еще два украинских батальона. Один из них будет оснащен 31 танком Abrams и развернут осенью вместе с бронетехникой и инженерным оборудованием для прорыва российских минных полей.

К тому же еще вчера нужно было разбираться со схемами обхода Россией санкций и прикрыть эту "лавочку" с двойным экспортом. В ГУР Минобороны Украины заявили, что враг собирает "шахеды" уже в России и планирует наращивать их производство. Плюс ударные БПЛА "Ланцет" и "Орлан". По данным Международной рабочей группы по антироссийским санкциям, которую ожидают руководитель ОПУ Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), посол Майкл Макфол, именно Китай является основным поставщиком 67% критически важных компонентов для трех вышеуказанных видов российских дронов.

Слепая вера в переговоры: почему на Западе снова говорят о "заморозке"

В колонке для WSJ генерал США в отставке директор Института изучения войны (ISW) Джек Кин эмоционально призвал США дать Украине воевать так, как она хочет. По его мнению, само по себе увольнение Мелитополя не будет означать победу в войне, а требования сосредоточить максимум сил ВСУ на одном участке в сочетании с отсутствием обещания пополнять украинские запасы утраченной техники для будущих операций выглядит не совсем честно. В таком случае, как пишет Джек Кин, Пентагону стоило бы честно сказать, что США не верят в способность Украины освободить все свои территории, а не критиковать контрнаступление.

Значительным преимуществом для Украины на этом этапе контрнаступления, о чем пишут все американские и военные аналитики, была бы поддержка с воздуха – наличие хорошей авиации. Это, по словам генерала ВВС США в отставке Филиппа Бридлава, именно то, из чего исходят американцы при планировании любой военной операции по прорыву. Плюс США не предоставили Украине точной дальнобойной артиллерии, в частности, ракет ATACAMS и Taurus, если речь идет о Германии.

"Итак, когда идут все эти разговоры о том, что они (украинцы – ред.) терпят неудачу, нам нужно посмотреть в зеркало", — считает Филипп Бридлав.

Так, ТСН.ua писал, что Украине уже обещано 42 F-16 от Нидерландов и 19 от Дании: всего 61 истребитель – 5 эскадрилий, если считать по 12 машин в одной. Однако до конца 2023 года Украина получит только первые шесть машин из Нидерландов. Остальное, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, – весной 2024 года. И это не все. Все зависит от скорости подготовки наших пилотов.

Хватит ли нам обещанных самолетов и сыграют ли они решающую роль в этой войне? Западные военные аналитики, исследовавшие этот вопрос для Atlantic Council, предупреждают, что не существует какого-то магического оружия, которое бы обеспечило победу. То же говорил и командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер. И F-16 здесь не исключение. Во-первых, по скорости и дальности типов ракет, которые они способны нести, F-16 уступают российским машинам. Во-вторых, парк авиации в России значительно больше, поэтому 61 истребитель F-16 в начале не даст существенного прорыва в поле боя. Однако однозначно эти самолеты помогут оградить украинское небо от российских ракет.

Многие восприняли слова Владимира Зеленского о Крыме в интервью Натальи Мосейчук как измену. Напомним, президент Украины не исключил, что Россию можно заставить вывести войска из оккупированного Крыма посредством политического давления. Но для этого Украина должна взять под контроль админграницу с полуостровом. На самом деле это скорее отражение тех страхов, которые сегодня существуют на Западе. Отсюда и такое заявление. Дело в том, что Администрации Байдена не нужен лишний виток эскалации войны накануне президентских выборов в США.

Во-первых, многие в Вашингтоне считают, что в Крыму Путин может применить тактическое ядерное оружие.

Во-вторых, график передачи Украине F-16 тоже достаточно интересен. Первые самолеты мы получим до конца года, а основную партию – к концу весны 2024 года. То есть уже после президентских выборов Путина.

Поэтому президент Зеленский и говорит об "израильской модели" поддержки Украины. Это не значит, что мы будем жить так вечно. Нет. Это скорее временный вариант военной и финансовой поддержки нашей полной победы над Россией, после чего последует членство Украины в НАТО и статья 5 о коллективной обороне. Пока что западные страны не готовы к прямой войне с Россией. И это нужно честно признавать. Даже по поводу "гарантий безопасности" для Украины от G7, по информации WSJ, являющейся по сути той же "израильской моделью", у "семерки" нет согласия.

Также нужно быть готовым к тому, что президентские выборы в США могут отразиться на военной и финансовой поддержке Украины. В Европе это ощущают. Поэтому мы слышим такие заявления, как, например, от премьера Чехии Петера Фиалы, что существует угроза заморозки войны. И именно поэтому США должны проявить лидерство по дальнейшей поддержке Украины. К тому же, наши западные партнеры должны наконец-то понять, что переговоры с Россией ни сейчас, ни после выхода ВСУ к Азовскому морю, не будут возможны.

Россия готовится к глобальной войне против всех. Кремль уже переписал учебники по истории для русских старшеклассников. В Москве реально верят в западный сговор против России, о чем постоянно говорит безумный секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Чего только стоит стенограмма телефонного разговора с марта прошлого года канцлера Олафа Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном, полученным Bild, где они обсуждают свои переговоры с Путиным, который им говорил о признании Крыма, Донбасса и денацификации Украины. Хорошо, еще в марте 2022 этого можно было удивляться. Зачем сейчас наивно думать, что в какой-то момент Путин сядет за стол переговоров, когда он не изменил ни одну из целей войны России против Украины?