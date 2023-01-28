"Победа" из Бахмута: история военного, нашедшего символический хлеб в разрушенном городе

Во время боевого задания в Бахмуте украинский военный нашел хлеб с надписью "Победа" посреди разбитого дома в Бахмуте. Как знак забрал его с собой, выставил фото в соцсеть и случайно наткнулся на пекарню, которая печет "Победу" в Киеве.

Что было дальше и где сейчас хлеб, ставший для военных символом, говорится в сюжете ТСН.

Крошечная пекарня в окрестностях Киева, в которой можно почувствовать как пахнет победа. Она с начала войны, испекла более 600 тысяч буханок. Все, еще горячими, волонтеры отвозят людям, ожидающим хлеб даже в длиннющих очередях.

В пекарне рассказывают, что на каждый хлеб с любовью ставят трафарет и пишут слово "Победа". Теперь это их особенная визитка.

Владелица пекарни Любовь рассказывает, что хлеб вместо круассанов начали выпекать еще с первых дней полномасштабного вторжения. Называли его волонтерским, потому что все ингредиенты бесплатно приносили люди. Впоследствии придумали трафарет и уже в мае начали развозить, хоть и небольшую, но победу.

Теперь этот хлеб едет на деоккупированные территории, его же отправляют и для ВСУ. Рядом с полкой душистых и румяных лежит одна напрочь очерствевшая буханка — та самая, из Бахмута.

Владелица пекарни вспоминает, с какой партией началась ее история: "Я в фейсбуке наткнулась на рассказ военного, который написал, что для них это особый талисман, и они вернутся с победой в Киев".

Так, целой и невредимой "Победу" в Бахмуте отыскал военный Константин. Вспоминает как это было: "Там прилет был такой, очень очень. Наверное, С-300... Все было разрушено... Не хочу вас пугать, но хлеб — это единственное, что осталось. Как талисман посреди разбомленного ада".

Константин вспоминает, как не мог понять, что в разрушенном Бахмуте делает хлеб с надписью "Победа". Хлеб военный забрал с собой. Сфотографировал и выставил в фейсбук.

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"Через сутки в личные сообщения мне пишет какой-то человек, это была та самая Любовь, которой я не знал совсем. Я пообещал, что привезу этот хлеб и отдам", — рассказывает военный.

Обещание сдержал. Победу Константин в Киев привез сам. И уже с глазу на глаз познакомился с Любовью.

"Он был поражен и привез нам этот хлеб. Мы его подсушили, планируем на реставрацию и, возможно, в музей. Потому что этот хлеб ценен для нас, я изучаю этот вопрос, потому что для нас он особенный", — говорит Любовь.

Константин же, боец отдельного батальона, выполняющий особые задания на востоке. Вскоре снова может вернуться в Бахмут. А пока дома в Киеве, он продолжает время от времени посещать пекарню.

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