Победа Трампа на выборах в США может стать драмой для безопасности ЕС — европарламентарии

Президентские выборы в США вызывают беспокойство не только среди американцев, но и среди европейских политиков.

Избрание Трампа президентом США может стать серьезным вызовом европейской безопасности. Именно поэтому в ЕС продолжаются дискуссии об усилении собственных оборонных способностей, в частности, о введении должности еврокомиссара по обороне.

Об этом рассказала Ружа Тун унд Гогенштайн, депутат Европарламента от Польши, отвечая на вопросы ТСН.ua в рамках визита представителей политической группы Renew Europe Европарламента в Киев.

"Это (избрание президентом США Трампа – ред.) может быть драмой для европейской безопасности, если Трамп будет избран. Поэтому с полной (возможно не с полной, а должно быть больше) решимостью мы готовимся к этой возможной новой политике в США", – сказала она.

По словам европарламентария, в ЕС начали производить большее вооружений, готовить вооруженные силы, а также менять европейскую политику.

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"Уже идет дискуссия о (введении новой должности в Еврокомиссии – ред.) еврокомиссара по вопросам обороны. Сейчас действительно меняются дебаты в ЕС. Я очень извиняюсь, что это занимает так много времени. Но надо понимать, что изменение образа мышления – это дольше всего. Эта организация (ЕС – ред.) для мира. Некоторые страны очень далеки от того, что происходит в Восточной Европе. И изменение их менталитета требует определенного времени. Но это происходит", — сказала Ружа Тун унд Гогенштайн.

Депутат Европарламента также выразила обеспокоенность, что при президентстве Трампа США могут стать еще более изолированными на международной арене, как это уже было во время его предыдущего срока.

"Я также хочу напомнить, что демократические институты в США настолько укоренены, что тотального коллапса внешней политики (Америки – ред.) не будет. Поэтому я не думаю, что это произойдет. И, возможно, к тому времени мы победим. Но это (президентство Трампа – ред.) может изменить все очень сильно, и мы должны быть готовы к этому", — отметила Роза Тун унд Гогенштайн.

Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европарламента от Литвы, считает, что политика США не повлияет существенно на мировой порядок.

"Я не верю, что коллективный Запад будет следовать за политикой Трампа. Наоборот, я ожидаю, что коллективный Запад выберет другой путь, как на это реагировать. Поэтому для США - это очень сложный выбор: остаться лидером Запада или разрушить свое лидерство и позже следовать за Западом. Я ожидаю не эмоционального, не следования за какими-то слоганами, а разумного и рационального решения американских избирателей, за которым следуют исторические связи с Европой и нашей общей ответственностью перед демократической системой, которую мы создали", - сказал он.

Ауштрявичюс добавил, что влияние вероятного лидерства Трампа на Европу будет зависеть от мер, которые он будет принимать после избрания.

"Если хоть какой-то элемент из коллективной обороны отсутствует, это ослабляет всю систему коллективной безопасности. Поэтому я ожидаю, что наши американские партнеры подумают дважды, возможно трижды, прежде чем принять любое решение, которое может повлиять на нашу общую безопасность", - сказал он.

В то же время Марко Михкельсон, председатель комитета иностранных дел парламента Эстонии по этому поводу добавил: "Говоря к примеру об американских парламентариях, представителях Республиканской партии, моих коллегах, хочу вас заверить, что абсолютное большинство понимает жизненную важность НАТО. И мы не должны идти той дорогой, которой хотела бы, чтобы мы шли, Россия, и, возможно, Китай, что мы должны быть готовы защищать себя самостоятельно. Что означает то, что мы уже видим, что мы - Европа и США - в какой-то степени разделены. Это именно то, что есть в интересах России, - разделить наш Альянс. И я более чем уверен, что в ближайшие годы Украина также станет членом НАТО".

Напомним, по данным опросов, президент США Джо Байден получил преимущество над республиканцем Дональдом Трампом в шести из семи ключевых штатов.

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