Победа Украины уже скоро: известная таролог назвала точный месяц и событие, означающее окончание войны

Известная тарологиня Людмила Хомутовская предполагает, что победа Украины уже близка – конец весны. Это произойдет после большого контрнаступления Сил обороны.

Таков прогноз Хомутовска в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала тарологиня Людмила Хомутовская.

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"Подписание всех соглашений будет после военной развязки – огромного наступления. Сразу скажу, что как и смотрела раньше, то война может закончиться в конце весны. У нас активные действия должны завершиться именно в первой половине этого года, а вот подписание будет осенью", – рассказала она.

Напомним, по прогнозу астролога Владимира Бадиана, конец марта и начало апреля станут решающим временем в войне. После этого могут начаться переговоры.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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