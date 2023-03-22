Победа Украины уже скоро: известная таролог назвала точный месяц и событие, означающее окончание войны

Активные боевые действия должны завершиться в первой половине текущего года, считает Хомутовская.
Известная тарологиня Людмила Хомутовская предполагает, что победа Украины уже близка – конец весны. Это произойдет после большого контрнаступления Сил обороны.
Таков прогноз Хомутовска в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала тарологиня Людмила Хомутовская.
"Подписание всех соглашений будет после военной развязки – огромного наступления. Сразу скажу, что как и смотрела раньше, то война может закончиться в конце весны. У нас активные действия должны завершиться именно в первой половине этого года, а вот подписание будет осенью", – рассказала она.
Напомним, по прогнозу астролога Владимира Бадиана, конец марта и начало апреля станут решающим временем в войне. После этого могут начаться переговоры.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также:
- Когда Россия устроит новую ракетную атаку: астролог назвал термины и города
- Какая будет Украина после войны: астролог предусмотрел кардинальное изменение власти и восстановление
- НАТО и Россия на пике конфликта: астролог Влад Росс назвал даты, когда может произойти самое страшное