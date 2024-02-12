Победа Украины в войне 2024 года: известный военный оценил, возможно ли это

По его словам, украинцам нужно готовиться к затяжной и тяжелой войне.

Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов на позывной "Филя" ответил, возможна ли победа Украины в войне с Россией в 2024 году.

В эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной военный сказал, что, по его мнению, наша победа возможна в ближайшие годы.

По его словам, украинцам нужно готовиться к затяжной и тяжелой войне.

“И мы должны понимать, что Путин и Россия рассчитывают на наше истощение, на истощение наших партнеров. Постоянный этот нарратив, что вот-вот, их уже почти перестают поддерживать, им уже почти не дают ничего, у них почти ничего нет. То есть, они реально готовят людей, что они воюют на истощение, и они реально это делают. И снова повторюсь: маленькая советская армия никогда не победит большую советскую армию. Если чисто по ресурсу человеческому, финансовому и так далее, у них он гораздо больше”, — рассказал Сергей Филимонов.

Он говорит, что россиянам более выгодна война в долгую.

“Для них очень важно иметь условно какой-то мир с нами или перемирие сейчас. Для того чтобы подготовиться, исправить ошибки, подготовить личный состав, вооружиться и напасть с новыми силами", — говорит военный.

По его словам, нас ни в коем случае не устраивает мир или перемирие.

“Тот, кто говорит о мире, об остановке войны, остановке боевых действий — это предатели. Я говорю сразу, потому что у нас одна дорога — это убивать их. И нам нужно убивать их хотя бы десять тысяч в месяц. Если меньше, то будут проблемы. Откуда такая цифра? Когда мы убиваем подготовленных и мотивированных бойцов, они вынуждены отправлять на фронт неподготовленных. И это влияет и на деморализацию, и на многое другое. Поэтому нам нужно их постоянно убивать. Все время, что мы их перестанем убивать, поставим на паузу, они научатся, перегруппируются, вооружатся, починятся, отдохнут и начнутся по-новому”, — рассказал Сергей Филимонов.

Сергей Филимонов и Наталья Нагорная / Фото: ТСН.ua

Военный указал на немаловажный момент: нападает Россия, а не Украина. А отдохнуть — это нормально, прежде чем нападать дальше.

"А если, скажем, все, война закончилась. Люди скажут, зачем мобилизоваться? Там же война уже закончилась, потому что она позиционная, вообще не интересная, по три выстрела. Как это было с минскими договоренностями. Люди начинают расслабляться, разбегаться, а у нас действительно люди уставшие. Для нас это негатив. Нам нужны боевые действия, чтобы нам помогали партнеры”, — говорит Сергей Филимонов.

По его словам, нам выгодно только, чтобы Россия покинула нашу территорию, но этого не произойдет.

“Если Россия не будет наступать, то наступать придется нам. Если Россия будет наступать, то, я считаю, нам будет эффективнее держать активную оборону и уничтожить как можно больше россиян, а потом опять наступать", — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Почему перемирие — это предательство? Нам выгоднее в обороне уничтожать как можно больше россиян: комбат "Филя"

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