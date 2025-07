Победа Усика: как помог "Иван" и почему не надо "толкать коней"

Александр Усик / © Associated Press

Вечером в субботу, 19 июля, выдающийся украинский боксер Александр Усик подарил Украине победу, в третий раз став абсолютным чемпионом мира. Это произошло на знаменитом стадионе «Уэмбли», в столице бокса — Лондоне. За победным боем украинца наблюдали сотни миллионов людей у экранов во всем мире.

Об этом говорится в сюжете Александра Романюка в ТСН.Тиждень.

В пятом раунде Александр «выключил» британца Даниэля Дюбуа «секретным оружием», которое, как признается впоследствии украинский боксер, называется «Иван».

«Этот удар, он называется — Иван. Этот левый хук, который так бах-бах — это Иван. Иван — это такое украинское имя. Иван — ну, это такой здоровенный парень, который живет в селе и работает на ферме, этакий крепкий казак. Как тебя зовут? My name is Ivan!», — объяснял Усик на пресс-конференции.

«Не толкайте лошадей!»

Англоязычная фраза «Don’t push the horses» («не гоните лошадей», то есть не спешите), которую сказал Александр Усик на пресс-конференции перед боем, стала настоящим мемом.

Боксер сказал ее после того, как промоутер британца заявил, что это будет шоу Даниэля. «Донт пуш за хорсес», — ответил Александр.

На английском языке эта фраза должна была бы звучать как «Холд йо хорсес», поэтому промоутер Дюбуа не понял смысла и переспросил. В ответ Усик повторил фразу, а затем переводчик сказал ему то же самое.

Не будем разбираться, сказал ли эту фразу Александр умышленно или просто ошибся. Но на этот раз ее подхватил весь мир и по сети понеслись тысячи мемов — фото, видео, ролики.

Надо сказать, что ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Усик рассказал о самом сильном ударе, который он получил в жизни. И он был не от боксера, а от лошади.

Александр в юности работал на ферме и оттолкнул лошадь. В итоге — получил копытом в голову и первый в жизни нокаут. И в этом случае фраза «Дон пуш зе хорсес», то есть, «не толкайте лошадей» — легла идеально.

Фразу подхватывали даже украинские чиновники. И уж точно оценили британцы. Потому что после победы даже ведущий поединка цитировал ее как рекомендацию для Дюбуа.

Победа посвящена ВСУ

Достижение Александра уникальное со спортивной точки зрения.

На профессиональном ринге он не проиграл ни одного поединка, при этом многих чемпионов бил дважды, становился абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Дважды в супертяжелом весе — чего еще ни разу не было в истории бокса.

И это при том, что для Александра каждый такой бой — это был значительный вызов. Ведь он значительно меньше по габаритам всех, кого побил. Поэтому каждый поединок требовал невероятной подготовки и дисциплины.

Но для Украины бои Александра уже давно гораздо больше, чем о спорте. Он — амбассадор фандрейзинговой платформы Юнайтед24. Все бои Александра за звание абсолютного чемпиона приходились на время полномасштабного вторжения. Поэтому каждый его поединок был возможностью привлечь внимание к Украине.

Победу в первом он посвятил своей матери и матерям Украины. На второй бой — привез саблю Ивана Мазепы. К слову, перед третьим ее привезли в Лондон, чтобы экспонировать в лондонском Тауэре.

В Британии Александр продвигал сбор средств на восстановление для Украины. А перед вчерашним поединком ему желали победы украинские военные.

А уже после победы уже он благодарил их на ринге за поддержку и заявил, что именно благодаря героизму ВСУ он здесь. И посвятил эту победу украинским воинам.

Что дальше?

До этого поединка многие эксперты прогнозировали, что Александр покинет большой бокс. И вчера тот сам сказал со сцены, что достиг всего. Мечтает поехать к семье, которую не видел 3 месяца. Впрочем, намекнул — бросать спорт не собирается. Потому что 38 лет — это только начало.

«Сначала я хочу домой, и уже там буду делать выбор, что дальше. Я продолжу тренировки, я продолжу боксировать», — сказал он.

Но каким бы ни было решение украинского спортсмена, в боксе Александра Усика точно запомнят.

