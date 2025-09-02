Победит ли Россия Украину: ведьма шокировала видением об окончании войны

Война в Украине / © ТСН

Ведьма Татьяна Гай считает, что Россия не одержит победу в войне против Украины. Но и выстоять нашему государству удастся дорогой ценой.

Об этом она рассказала в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Украина вошла в новый соляр. Сейчас Украина встанет раз и навсегда. Я не вижу победы врага. Все будто нажалось на кнопку „перезагрузка“. Но мне показывает, что победа Украины будет через боль, страдания, траур. У меня уже было видение, что не будет подписанного договора, взятия Москвы. Вот будет день траура, и его назначат днем победы. Последние полгода я вижу такое видение. Сейчас все планеты, звезды становятся так, что никто не сможет оттянуть нашу победу. До конца этого года мы точно ее увидим», — сказала Татьяна Гай.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.