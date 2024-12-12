"Победы уже не будет": боец "Азова" откровенно рассказал об окончании войны

Военный подчеркнул, что когда закончится война, он вспомнит о погибших побратымах.

21-летний пехотинец и сержант "Азова" на позывной "Джеб" откровенно рассказал, как он видит окончание войны. Он подчеркнул, что погибли многие украинцы, а потому "победы не будет".

Об этом он сказал в интервью TSN.ua.

Военный подчеркнул, что из-за большого количества погибших он не будет праздновать победу.

"Я реалист. Это очень сложно. Победы уже не будет, слишком много людей погибло. Для меня это не будет радостный день. Я вспомню ребят, поеду к ним на кладбище. Прямо конкретно победы не будет, война останется в голове", — сказал он.

Напомним, 21-летний пехотинец и сержант "Азова" на позывной "Джеб" подверг критике мобилизацию и уклонистов.

Также "Джеб" рассказал, почему россиянам удалось продвинуться на фронте.

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