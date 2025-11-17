Побег двух львиц в Хмельницком: почему животные покинули вольер и какой будет их судьба

В Хмельницком по городу львицы сбежали из вольеров / © Национальная полиция Хмельницкой области

Двух львиц, которые сбежали из частного зооуголка, ловили в Хмельницком. Задействовали полицию, нацгвардию и ГСЧС с беспилотником.

Кто-то ночью сорвал замки с вольеров, сообщил руководитель зверинца. Одну из львиц увидели на территории и ее удалось закрыть, а на поиски другой по городу бросились экстренные службы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

Львицы Сима и Симба спокойно выходят на улицу в вольер и смотрят вокруг. А накануне они наделали шума чуть ли не на всю Украину, когда сообщили об их побеге из вольера.

Все началось с того, что ночью кто-то открыл вольеры в частном зооуголке, говорит его владелец. Одну из львиц господин Сергей увидел сразу на территории. Со знакомым удалось ее закрыть. А вот вторая исчезла. Мужчина сообщил экстренные службы. И хотя, говорит, львица послушная и все же волновался, чтобы не набросилась на кого-то из людей. Потому что в зооуголке уже были жертвы.



На поиски зверя бросились полиция, нацгвардия и спасатели. Осматривали улицы и следили с воздуха.

Между тем некоторым из хмельничан событие показалось забавным. Кто-то создавал ложные видео с помощью искусственного интеллекта, а кто-то придумывал, что лев напал на хозяйку.

«Одно из видео вроде бы среди улиц гуляет лев. Люди сообщали, что есть подушенные животные, мы выезжали на место происшествия, информация была неподтверждена», — говорит руководитель управления патрульной полиции Хмельницкой области Роман Оксентюк.

Наконец с предприятия возле зооуголка сообщили: львица на их территории. Ее окружили. За животным следили с воздуха. Ветеринары львицу усыпили. А патрульные перевезли беглянку в вольер.

Господин Сергей после побега львиц говорит, на него полетел хейт, что зооуголок не ухожен, а животные, мол, голодные. Отрицает, наоборот им помогает и лечит.

А Симба и Сима у него вообще оказались случайно. Говорит, полтора года назад гражданин Индии их вывез с востока Украины, попросил передержать ненадолго и исчез. Говорит, готов львиц отдать. Их согласились принять в Центре спасения диких животных.

Готов, рассказывает, и других животных отдать и многих принимать не хотят.

«Лиса уже год у нас, ее сбила машина, люди подобрали, привезли к нам, мы вылечили. В зоопарки ее никто не хочет, выпустить в природу я не имею права», — говорит руководитель ОО «Зоозащита» Сергей Палёхин.

В то же время за расследование событий вокруг зооуголка взялась полиция — открыто уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Будут выяснять, говорят, все обстоятельства. В частности, в каких условиях животные содержатся, кто за этим должен был следить и кто мог открывать вольеры. Сейчас же львы направляются в Киевскую область.

Напомним, в Хмельницком из реабилитационного центра для диких животных сбежали два льва. По предварительным данным, животные смогли покинуть территорию заведения из-за внешнего вмешательства — в вольере обнаружили сломанные замки. Одно животное поймали, второй лев продолжает скрываться.